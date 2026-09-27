油尖旺羽毛球、乒乓球賽賀國慶　麥美娟望培育愛國愛港正向青年

油尖旺區各界慶典委員會聯同油尖旺民政事務處等多個團體，今日（27日）在九龍公園體育館舉行賀國慶羽毛球、乒乓球邀請賽，為港隊亞運運動員打氣。民政及青年事務局局長麥美娟表示香港作為國際城市，可發揮優勢，聯同國家連結世界，開拓更多可能。配合國家「十五五」規劃支持青年發展，她期望大家攜手以《青年發展藍圖》培育青年成為愛國愛港、具正向思維的新一代。



油尖旺區各界慶典委員會聯同油尖旺民政事務處等多個團體，今日（27日）在九龍公園體育館舉行賀國慶羽毛球、乒乓球邀請賽，為港隊亞運運動員打氣。

油尖旺區各界慶典委員會聯同油尖旺民政事務處等多個團體，今日（27日）在九龍公園體育館舉行賀國慶羽毛球、乒乓球邀請賽，為港隊亞運運動員打氣。

有份舉辦邀請賽的包括油尖區康樂體育會、旺角區文娛康樂體育會、九龍社團聯會油尖旺地區委員會和油尖旺社團聯會。大會特別邀請多名代表香港出戰的體壇名將親臨，包括羽毛球最高男單世界排名第4的胡贇、羽毛球最高女單世界排名第8的葉姵延、東京奧運香港乒乓球隊代表何鈞傑、以及東京奧運乒乓球女子團體銅牌得主李皓晴，為賽事揭開序幕，並上演嘉賓表演賽。

油尖旺區各界慶典委員會聯同油尖旺民政事務處等多個團體，今日（27日）在九龍公園體育館舉行賀國慶羽毛球、乒乓球邀請賽，為港隊亞運運動員打氣。

羽毛球邀請賽由油尖旺區康樂事務辦事處奪冠，油尖旺民政事務處獲亞軍，旺角區文娛康樂體育會及油麻地街坊會並列季軍；乒乓球邀請賽由旺角區文娛康樂體育會奪冠，油尖旺區校長會獲亞軍，油尖旺區撲滅罪行委員會與油尖區康樂體育會並列季軍。

油尖旺區各界慶典委員會聯同油尖旺民政事務處等多個團體，今日（27日）在九龍公園體育館舉行賀國慶羽毛球、乒乓球邀請賽，為港隊亞運運動員打氣。

油尖旺區各界慶典委員會主席陳麗芳表示，慶委會成立以來一直積極統籌各項節慶活動，促進社區共融。繼上年「迎全運」的邀請賽豐碩成果，是次賽事以體育運動賀國慶，同時為亞運港隊健兒凝心聚力及打氣，預祝再創佳績。

油尖旺區各界慶典委員會聯同油尖旺民政事務處等多個團體，今日（27日）在九龍公園體育館舉行賀國慶羽毛球、乒乓球邀請賽，為港隊亞運運動員打氣。

立法會議員陳凱欣表示活動匯聚社會各界及四位精英運動員同賀國慶，以體育賽事連接社區情誼，促進社會融合，展現油尖旺區充滿活力及凝聚力的形象。她讚揚政府重視體育發展，將體育普及化、專業化和產業化，支持全民運動，期待日後迎來更多的體育盛事及培育更多年青運動員。

出席的亦包括中聯辦九龍區事務部副部長賴建華、油尖旺民政專員李家維、立法會議員陳凱欣、鄧銘心、梁文廣、葉傲冬，油尖旺區康樂事務經理張美明、九龍社團聯會油尖旺地區委員會主任楊子熙、副主任鍾港武等。

油尖旺區各界慶典委員會聯同油尖旺民政事務處等多個團體，今日（27日）在九龍公園體育館舉行賀國慶羽毛球、乒乓球邀請賽，為港隊亞運運動員打氣。

參賽團體包括油尖旺民政事務處、油尖旺區康樂事務辦事處、油尖區康樂體育會、旺角區文娛康樂體育會、旺角街坊會、油麻地街坊會、尖沙咀街坊福利會、油尖旺區校長會、油尖旺區撲滅罪行委員會、油尖旺區防火委員會、油尖旺東、南、西、北分區委員會、油尖旺社團聯會、油尖旺區健康城市執行委員會、油尖旺區道路安全運動統籌委員會、油尖旺區青年社區建設委員會和油尖旺區青年發展及公民教育委員會。