油尖旺團體孖消防處教街坊防火逃生　學用AED自動心臟除顫器

油尖旺團體今日（16日）聯同消防處舉行工作坊，教街坊防火逃生，學用AED自動心臟除顫器等。



「油尖旺安心社區《應急防災》計劃 消防處社區應急先鋒培訓」活動

「油尖旺安心社區《應急防災》計劃 消防處社區應急先鋒培訓」活動

「油尖旺安心社區《應急防災》計劃 消防處社區應急先鋒培訓」活動上，消防員和救護員透過專業講解及技術示範，讓逾60名參加者更了解防火及處理突發事件應變程序；並透過實踐練習，分別掌握心肺復甦法（CPR）及自動心臟除顫器（AED）操作。完成課程後，消防處向參加者頒發證書，正式委任成為「應急先鋒」。

「油尖旺安心社區《應急防災》計劃 消防處社區應急先鋒培訓」活動

「油尖旺安心社區《應急防災》計劃 消防處社區應急先鋒培訓」活動

油尖旺社團聯會會長、油尖旺區議員楊子熙表示，火災與緊急情況難以預測，提升社區防火知識及應急能力至關重要。他指課程不僅讓居民學習急救儀器和安全裝備的使用，更能讓居民有準備地應對不同類型的火災，並知曉如何正確報案及通知相關人士。他期望新任「應急先鋒」將所學知識向身邊人推廣，攜手共建安全油尖旺。

「油尖旺安心社區《應急防災》計劃 消防處社區應急先鋒培訓」活動

消防處「樓宇應急先鋒」培訓旨在裝備物業管理人員、保安人員及大廈業主及住戶具備防火及應急知識，在需要時刻能正確使用大廈消防設備及急救器材，能早發現並舉報消防隱患（如阻塞逃生途徑/楔開防煙門），並作為消防處與居民之間的橋樑，協助推廣最新的防火資訊。

「油尖旺安心社區《應急防災》計劃 消防處社區應急先鋒培訓」活動

「油尖旺安心社區《應急防災》計劃 消防處社區應急先鋒培訓」活動

課程內容除包括基本的「社區應急先鋒」外，亦會向物業管理人員講解在確保樓宇消防安全方面的角色與責任，以及消防裝置及設備的管理等，藉以提升他們的基本防火及應急知識和設備使用能力，增強其應對緊急事故的能力與信心，進一步提升樓宇消防安全。

「油尖旺安心社區《應急防災》計劃 消防處社區應急先鋒培訓」活動

活動由旺角區友好服務協會主辦，九龍社團聯會油尖旺地區委員會、油尖旺區防火委員會、亮希助苗及油尖旺社團聯會合辦，楊子熙區議員辦事處及百本協辦，油尖旺民政事務處及消防處九龍南區支持。