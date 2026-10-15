蔡天鳳案｜譚方駿指鄺球襲擊蔡如被憤怒遮蓋一切：係控制唔到

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），蔡天鳳的丈夫譚方駿，今（15日）繼續在高等法院作供，並開始接受次被告鄺球的大律師戴奧偉盤問。



譚在盤問下透露，蔡天鳳與前家姑李瑞香，就管教孩子的問題上有分歧，蔡要求較嚴，亦覺李未能做到其要求。至於2022年6至7月的衝突事件，譚認為李瑞香重男輕女，他亦形容當時鄺球是：「完全被憤怒遮蓋一切咁，係控制唔到嘅。」並指那次是最激烈的一次衝突。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

譚方駿指，蔡天鳳是個好盡責的媽媽。(蔡天鳳IG)

譚方駿承認，蔡天鳳與前家姑李瑞香(圖)照顧孩子上經常有分歧。（廖雁雄攝）

代表次被告鄺球的大律師戴奧偉今展開盤問。(湯致遠攝)

譚指蔡是盡責的媽媽

譚作供時提到，蔡是非常盡責的媽媽，對子女要求嚴格，她希望前家姑李瑞香可配合，但他有聽過蔡投訴指李未做到她的要求，他同意蔡和李就管教方面有分歧，但認為在小朋友面前，真正角色應在母親身上。

譚指2022年的衝突是最激烈的一次

譚方駿在盤問時同意，他在庭上只講述2022年6至7月的1次衝突，他會形容為「最激烈嗰次」。譚說該次衝突關於小朋友，他明白很正常，但譚說：「1次明，10次都算，去到100次，你永遠都係咁對我啲仔女，唔聽我指引。」令該次事件變成導火線。

譚認為李重男輕女

辯方指，該次衝突發生時正值疫情期間，李瑞香全日照顧蔡發燒的幼女。譚說不清楚，並認為嫲嫲照顧孫女很正常。辯方說，李愛錫孫兒。譚答：「嗰時係。」辯方續問譚當時情形，那時李叫鄺港智最好不要入房，因為小朋友發燒會惹到鄺，蔡聞言便發火？譚同意，指李當時用嫌棄的態度說話：「好似嫌棄自己個孫會驚惹到自己個仔，令到Abby勃然大怒。」譚語畢輕嘆。譚認為，李的舉動重男輕女。辯方就指，蔡和李的爭執只是關於小朋友發燒，無關重男輕女。譚答：「OK.」

譚方駿指，鄺球在襲擊蔡的事件中，是完全被憤怒遮蓋控制不到的。(資料圖片)

指鄺當時憤怒如失控

辯方續指，就算鄺球用粗俗語言罵蔡，意思也只是不想蔡那樣對李瑞香說話。譚稱他無法得知鄺球的意思，他當時眼見鄺球：「完全被憤怒遮蓋一切咁，係控制唔到嘅。」又指：「佢太太(李)只係畀人鬧，我唔覺得（蔡）要受到攻擊。」

辯方指，李瑞香犧牲其生活去照顧孫兒，鄺球當時見到妻子被謾罵，才怒罵蔡天鳳。譚指：「佢睇唔到，點解佢孫嘅媽咪會對住佢太太咁嬲。」

辯方質疑譚錄口供時未提生仔機器

辯方指，譚在庭上才首次提及鄺球鬧蔡「生仔機器」和衝向蔡時碰到蔡，但譚的口供只提過鄺球衝向蔡1次，並被譚擋開了。譚承認，解釋他錄口供時「電光火石」，他在庭上所言都是事實，「我的確白紙黑字可能冇講，我強調嘅係，我冇講過個2句，係咪等於佢冇講過啊？」

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譚方駿證供