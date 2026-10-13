蔡天鳳案｜睹鄺球罵蔡生仔機器　譚方駿認為蔡營造鄺家有錢有原因

蔡天鳳(Abby Choi)疑遭前夫三父子謀殺肢解案（HCCC198/2025），蔡的丈夫譚方駿今午(13日)續在高等法院審訊，並談及2022年鄺球動手打蔡的事情。



譚方駿稱，他知蔡天鳳用了其父所給錢買了加多利山的單位，但不知是以鄺家名義。直至2022年中，他陪蔡到單位看子女時，蔡與鄺家爭執，鄺球罵蔡：「你係啲乜嘢嚟啫，你係生仔機器咋！」

譚指鄺球其後想襲擊蔡，譚用身阻擋。事後他與蔡離開時，蔡說要離開鄺家，並首次向他透露單位寫了鄺球名。譚認為蔡此舉是想在譚家面前，營造鄺家條件不錯，以免她與鄺家所生孩子會被比下去。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

譚方駿認為蔡天鳳是故意在譚家面前營造鄺家條件不錯。(網上圖片)

譚方駿目睹蔡天鳳與鄺家的爭執，是由蔡與前家姑李瑞香(圖)就照顧孩子的事開始。（廖雁雄攝）

譚下午作供時講及，蔡以譚父提供的款項購買加多利山單位，並於2022年6至7月左右，在該單位發生「小插曲」，譚才得知該單位由蔡購買。

女兒生病鄺叫鄺港智勿貼近

譚憶述，當時蔡和鄺港智所生的女兒發燒，他陪同蔡到加多利山探望。蔡、鄺港智、鄺母李瑞香在房間內討論蔡女兒發燒的事。當時李著鄺港智不要貼近發燒的女兒，稱：「一陣惹到你呀。」蔡則向李瑞香稱：「做人父母係咁架啦，個個仔女發燒都會去睇，驚咩惹到啊，你個仔就係仔，我個女就唔係女啊。」譚指，蔡當時情緒高漲，感到不快和憤怒，指責李重男輕女，鄺港智則未有出聲。

譚方駿指鄺球(圖)曾罵蔡天鳳是生仔機器。(資料圖片)

譚方駿指吵架當天，鄺港智亦在現場。(資料圖片)

鄺球斥蔡生仔機器

譚形容，蔡和李兩人的口角越來越激烈，鄺球等人亦進入房間。蔡指責李時，鄺球以粗言大聲怒罵蔡數次：「我屌X你老母臭X，鬧我老婆」。 譚指鄺球當時「非常之嬲」，蔡亦高聲回罵鄺球。鄺球斥說：「你係啲乜嘢嚟啫，你係生仔機器咋！」二人繼續對罵。

譚用身體阻擋 鄺港傑分開蔡與鄺球

譚續指，鄺球在爭執期間兩度衝向蔡天鳳，蔡首次「唔係完全地避開到」，被鄺球碰到上身。當鄺球衝第2次時，譚稱他用自己身體：「成個人喺佢（蔡）身體面前擋住。」鄺港傑則嘗試拉開蔡和鄺球的距離。控方問，鄺港傑是否想保護蔡？譚答：「當時係。」譚在庭上示範鄺球衝前的模樣，譚展開雙手，身體左右微微搖擺向前衝。

譚續指，他擋開鄺球後，鄺球和蔡繼續隔空嗌交，不知過了多久，鄺球就拿袋離開加多利山。

譚方駿指當日鄺港傑(右)亦有幫手分開蔡天鳳(左)及鄺球。(網上圖片)

蔡事後稱要離開呢家人

譚稱，蔡在鄺球離開後對他說：「老公啊，我哋真係要盡快離開呢一家人啦，佢哋越嚟越恐怖，唔識感恩。」蔡亦交代加多利山是屬於她的。譚指，那是蔡首次親口向他證實加多利山物業實質為她所有；譚指他此前雖知蔡出資購買，但曾在會所禮賓部見過業主登記人為鄺球，當時未有深究或查證蔡是否以自己名義買樓。

蔡怕子女被比下去 營造鄺家條件不錯

控方關注，譚為何沒問蔡單位寫鄺球名的原因？譚解釋，他不知道蔡如何投資，蔡一直說鄺家家境不錯。譚說：「我而家知道係假象，佢(蔡)一路營造緊出嚟。」譚指譚家的條件不俗，蔡天鳳與前夫分開後再與譚方駿組織家庭，她不想她與鄺港智所生的子女會「冇咁矜貴」和被比下去。譚說：「所以佢（蔡）營造呢個效果比我哋一家睇，好似佢哋（鄺家）過得唔錯咁。直到後期打交呢件事。」

譚認為蔡想令人覺得鄺家自己搞得掂

譚方駿作供時，繼續講及蔡天鳳將鄺家「包裝」成不錯一事。他指，蔡和鄺港智育有兩名子女，同時蔡和譚方駿育有兩名子女，子女之間在財政上有分別，此舉令蔡擔心。蔡因此「包裝」，讓譚家有一個錯覺，即：「佢哋(鄺家)唔需要靠人，佢哋都搞得掂自己嘅錯覺。」。控方問，此舉讓蔡的四名子女有平等地位，譚稱是。

譚稱沒有見過鄺家的人工作

控方續問，誰人供養鄺家。譚稱他曾作出猜測，但並不肯定，同時補充沒有見過鄺家的人工作。他續指，蔡營造假象，但：「佢哋(鄺家)冇實質擁有過任何嘅樓啊，冇出過錢畀屋企嘅嘢呀，呢啲係我見到嘅嘢。」

蔡會與與譚商量才與鄺家討論

控方亦問及，譚是否和蔡天鳳向鄺家討論，為遷就蔡和鄺港智所生的女兒上學，因此有意出售加多利山單位，並把子女和同住的李瑞香等人，搬至屯門。譚回應指，一般都是他和蔡先商量，蔡繼而和鄺家討論，但不包括鄺球。譚指，蔡和鄺家多次商討，甚至到屯門「睇樓」。

【蔡天鳳案・專頁】

蔡母接受辯方盤問