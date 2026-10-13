蔡天鳳案｜譚方駿供稱鄺球曾兩度衝向蔡　蔡形容鄺家：愈來愈恐怖

蔡天鳳（Abby Choi）疑遭前夫三父子謀殺肢解案（HCCC198/2025）今日（13日）繼續在高等法院審訊。蔡母張燕花日前作供時曾引述女兒蔡天鳳說法，指曾被鄺球襲擊，庭上引述蔡天鳳及張燕花對話，蔡天鳳亦親口怒斥「佢真係過嚟打我」。



今午，蔡天鳳丈夫譚方駿接受控方提問時披露2022年在加多利山單位內，鄺球與蔡天鳳發生衝突，譚指鄺球當時曾兩度衝向蔡天鳳，事後蔡天鳳在鄺球離開單位後，對譚方駿說：「老公呀，我哋真係要盡快離開呢一家人啦，佢哋越嚟越恐怖，唔識感恩」。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球否認罪名。

蔡天鳳。（Abby Choi IG)

張燕花早前在庭上作供曾講及於2022年6月時，蔡天鳳和鄺球因賣加多利山單位爭執，鄺球起初拒簽，又指若賣樓「就殺死你」。張更指：「真係打呀女，真係有打。」但她之後補充是女兒告知遭鄺球襲擊，而張不在現場。

辯方盤問時，曾質疑鄺球從無打過蔡、亦無威脅過蔡家，張堅決反駁：「有打，有打」，指鄺談到賣樓時就「要打要殺」。張供稱，她其後表示會採取法律行動，最終鄺球在2022年10月簽署售樓授權書。

庭上引述蔡天鳳及張燕花之間的對話中，蔡天鳳曾怒斥鄺球為「賊老頭」，又稱：「佢唔係想嚟打我，佢真係過嚟打我」，張燕花作供時曾指蔡天鳳有向她曾投訴遭鄺球打。

譚方駿目睹蔡天鳳與鄺家的爭執，是由蔡與前家姑李瑞香(圖)就照顧孩子的事開始。（廖雁雄攝）

蔡天鳳丈夫譚方駿今午作供時亦確認在加多利山單位內，鄺球曾因與蔡天鳳發生口角，兩度衝向蔡天鳳。譚指，2022年6至7月左右，蔡天鳳與鄺港智所生的女兒發燒，譚遂陪同蔡天鳳到加多利山單位探望。（詳見另稿）

當時蔡天鳳、鄺港智、前家姑李瑞香在房間內討論蔡女兒發燒的事。當時李著鄺港智不要貼近發燒的女兒以免受感染，蔡當時情緒高漲，感到不快和憤怒，指責李重男輕女，鄺港智則未有出聲。

譚用身體阻擋 鄺港傑分開蔡與鄺球

兩人口角越來越激烈，鄺球進入房間以粗言大聲怒罵蔡天鳳數次：「我屌X你老母臭X，鬧我老婆」。 蔡高聲回罵，再遭鄺球斥罵：「你係啲乜嘢嚟啫，你係生仔機器咋！」二人繼續對罵。

譚續指，鄺球在爭執期間兩度衝向蔡天鳳。蔡首次被鄺球碰到上身；當鄺球再衝第2次時，譚用自己身體擋在蔡前方，前大伯鄺港傑則嘗試拉開蔡和鄺球的距離。兩人之後繼續隔空爭執，鄺球其後便拿袋離開加多利山。

蔡事後稱要離開呢家人

譚稱，蔡在鄺球離開後對他說：「老公啊，我哋真係要盡快離開呢一家人啦，佢哋越嚟越恐怖，唔識感恩。」

譚方駿指鄺球(圖)曾罵蔡天鳳是生仔機器。(資料圖片)

譚方駿指吵架當天，鄺港智亦在現場。(資料圖片)

譚方駿指當日鄺港傑(右)亦有幫手分開蔡天鳳(左)及鄺球。(網上圖片)

▼蔡天鳳與譚方駿婚禮及合照▼

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蔡母接受辯方盤問