蔡天鳳案｜譚家變富有因由　譚父月給30萬生活費　8000萬供蔡投資

蔡天鳳（Abby Choi）疑遭前夫鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC198/2025），今（13日）續在高等法院審訊。蔡天鳳丈夫譚方駿在接近中午時開始作供，披露了譚家變富有的原因，認同控方指因為出售譚仔，譚家變得「非常富裕」。他又供稱，譚父每月給予20至30萬生活費照顧其一家，父親與蔡天鳳亦關係良好，十分慷慨，曾給予蔡約7,000萬至8,000萬元作投資。



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三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

Abby蔡天鳳丈夫，譚仔太子爺譚方駿Chris。（陳順禎攝／資料圖片）

譚方駿下午作供，確認控方所指，其父曾經營餐廳「譚仔」及生意成功。2018年，「譚仔」4名股東，包括譚方駿的父母、其姑丈姑媽以10億元，把生意出售予一間日資公司，每人各佔25個百分比。控方指，譚家出售「譚仔」後非常富裕，譚庭上回應「可以咁講」。

張燕花日前供稱，蔡天鳳嫁入譚家時，獲譚父送贈一個曼克頓山單位，價值約4100萬元。譚方駿作供指，曾與蔡天鳳等人住在曼克頓山單位，其後一家搬至九龍塘一間獨立屋，他形容該獨立屋遠較曼克頓山單位貴。

蔡天鳳（Abby Choi）譚仔太子爺譚方駿 Chris 2016年婚禮邀得金牌司儀Bob林盛斌擔任司儀。（資料圖片）

至於蔡和鄺港智所生的子女，譚指他們搬至獨立屋時，該些子女居於維港星岸，其後搬至加多利山單位（張燕花早前供稱，該單位由蔡天鳳買入，譚家出資，供與鄺港智所生的子女居住）。譚方駿指出，加多利山單位接近獨立屋，兩者相距的車程約5分鐘，由於蔡天鳳一向「兩邊走」，故她揀選加多利山單位，方便往返。

譚作供時講及，蔡以譚父提供的款項購買加多利山單位，並指於2022年6、7月左右，在該單位發生「小插曲」，譚才得知該單位由蔡購買。

譚又形容，譚父和蔡天鳳的關係非常良好，父親對媳婦相當慷慨。他透露，在生活費方面，父親給予蔡每月20萬至30萬，作為譚和蔡的生活費、子女學費和補習費，以及旅行等。他形容該些事務，都是蔡處理。

此外，譚父亦會給予錢讓蔡投資，稱：「大筆嘅數目係會俾佢(蔡天鳳)嘅，以我所知，應該畀過佢7、8000萬左右」。

蔡天鳳（Abby Choi）譚仔太子爺Chris 婚禮片段曝光。（影片截圖）

譚另談到他與蔡的婚事，指婚宴開支由譚家支付，二人沒註冊，因為當時蔡與鄺的離婚手續未完成。譚父祝賀兒子成婚，將曼克頓山單位送給蔡作新婚禮物。譚指，在蔡嫁入譚家前，其家已當她家庭一份子，會給錢蔡投資，一起分享財富，大家關係很好。至於手袋、衣服，蔡則會自己購置。

▼蔡天鳳與譚方駿婚禮及合照▼

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譚方駿作供

蔡母接受辯方盤問