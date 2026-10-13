蔡天鳳案｜指鄺港智突消失7年　譚方駿詳述與蔡天鳳相識至相戀

蔡天鳳(Abby Choi)疑遭前夫鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC198/2025），今(13日)續在高等法院審訊，蔡的丈夫譚方駿在接近中午時開始作供。《香港01》會跟進報道。

譚透露他與蔡的前夫鄺港智在讀書時已認識，後來他留學回港，鄺向他介紹其妻蔡天鳳。然而約在2015年，他收到消息指鄺消失了，他從蔡口中得知鄺安全，但不知在哪，他之後沒有見過鄺，直至2022年。譚在鄺「消失」期間，與蔡發生了感情，二人走在一起，蔡亦為他誕下孩子。他至今除了自己的孩子，亦繼續照顧蔡與鄺所生的一對子女，直至現在。

在犯人欄的鄺港智，在譚作供時表現平靜，並一直望著譚。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

譚方駿透露，他經鄺港智介紹認識蔡天鳳（Abby Choi），並在鄺消失期間與蔡走在一起 。（影片截圖）

譚方駿稱與鄺港智(圖)讀書時認識，約2013至2014年，鄺向他介紹其妻蔡天鳳，亦是他首次見到蔡。(資料圖片)

譚留學回港鄺帶妻與譚見面

蔡天鳳的丈夫譚方駿今作供，譚戴黑口罩，穿全黑西裝上庭。譚供稱，他和蔡天鳳生前以夫妻名份相處，二人育有1對子女。譚與鄺港智是同學，他們在香港讀書時，鄺未與蔡一起。後來，譚到澳洲讀書，他在假期回港時，鄺在Facebook找譚，並帶同鄺當時的妻子蔡天鳳約譚見面。

譚憶述，當時約在2013或2014年尾，是他首次見蔡，蔡及鄺二人同住黃埔花園，蔡母則住另一座。譚稱，他當時亦會去鄺港智夫婦家和蔡家食飯，相處融洽。

指鄺在2015至2022年完全消失

控方問，當譚在澳洲讀完書回港後，發生什麼事？譚稱，他在2015年回港，有天收到消息指：「鄺港智唔知去咗邊度」，他完全不知是何事，遂向蔡天鳳打聽，得悉鄺安全，但不知身處何方。譚稱：「由嗰一日搵唔到佢開始，我就冇見過呢個人。」，譚形容，鄺「完全消失咗」，直至2022年才重遇鄺。

幫蔡照顧孩子並發生感情

譚指，他知道鄺安全後便沒再找他，亦沒去查究發生何事。之後他與蔡經常去街，他亦有幫忙蔡照顧她與鄺所生的子女，譚說：「久而久之就發生感情。」他在2015年12月8日與蔡正式拍拖。

與蔡交往一個月便同居

譚續指，他與蔡交往約1個月就同居，商量後認為：「既然都啱啦，不如行落去啦。」所以結婚。婚後約1個月蔡便懷孕，在2016年9月：「我個親生女出世。」

蔡搬入譚家後仍每天照顧與鄺所生孩子

譚指，蔡當時搬離黃埔花園單位，和他一同居於曼克頓山單位，和兩人的女兒、譚的父母同住。至於蔡和鄺港智所生的兩名子女，譚則指他們居於海逸豪園，由兩名工人照顧。蔡每天也會到該單位，譚則視乎情況，亦很多時間到該單位。

譚至今仍照顧鄺與蔡所生的子女

主控官郭莎樂問譚，現在是否仍照顧蔡和鄺所生的兩名子女，譚說：「有，直至到今日。」他又指，當時在海逸豪園單位偶爾會遇見鄺港智母親，但未有見過鄺父。

【蔡天鳳案・專頁】

蔡母接受辯方盤問