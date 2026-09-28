潘焯鴻與妻被控騙政府貸款600萬及洗黑錢　11.2再訊將轉區院審

商人潘焯鴻及其妻朱瑞芳，以及其名下 「諾翹生物化學有限公司」的4名員工，涉嫌以外科口罩製造商名義，在申請政府「百分百擔保特惠貸款計劃」時，提交虛假薪酬記錄等資料，以詐騙600萬港元貸款。潘及其妻被控「欺詐」及「洗黑錢」等共5罪，案件（KCCC2895/2026）今（28日）在九龍城裁判法院提堂。



裁判官林希維應控方申請，把案件押後至11月2日再訊，以待準備轉介區域法院的文件。兩名被告准以10萬元現金保釋，條件包括不得離開香港、每周要到警署報到、不得接觸控方證人等。林官另准潘在10月8至12日離港。



被告潘焯鴻（56歲）及其妻朱瑞芳（54歲），均報稱商人。

男被告潘焯鴻。(陳蓉攝)

女被告朱瑞芳。(陳蓉攝)

涉虛報資料以獲批600萬元貸款

二人同被控一項欺詐罪。控罪指，他們於2021年6月25日至7月30日，在香港向滙豐銀行虛稱，由潘及或「諾翹生物化學有限公司」，在申請「中小企融資擔保計劃」下的百分百擔保貸款時，其所提供的資訊均屬真實，並意圖欺詐滙豐處理其申請，並誘使香港按揭證券保險有限公司，批出600萬元的貸款。

潘及其妻另涉洗黑錢298萬及34萬

潘及朱另被控三項及一項洗黑錢罪。控罪指，潘於2021年8月2日至大概2021年8月下旬，在香港知道或有合理理由相信某財產，即港幣約298.4萬元或34.1萬元中的全部或部分、直接或間接代表任何人士從可公訴罪行所得之收益，而仍處理上述財產。