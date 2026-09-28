未來10年房屋需求最新推算增200伙　供應目標42萬　政府稱夠土地

長遠房屋策略｜政府今日（28日）公布《長遠房屋策略》2026年周年進度報告，推算下一個十年期，本港總房屋需求為419,300個單位，較上一年推算略升200伙；政府因而將供應目標定於420,000伙，與前一年一樣。公私營房屋新供應比例維持70%及30%，即未來十年，公營房屋供應目標為294,000個單位，私營房屋供應目標為126,000個單位。



房屋局發言人表示，已有足夠土地，應付上述兩個公私營房屋供應目標。政府會致力在未來五年每年平均提供超過35,000個出租公屋及資助出售房屋單位，較本屆政府上任時增加約73%，是過去25年來的新高。



政府今日公布《長遠房屋策略》2025年周年進度報告，推算下一個十年期，本港總房屋需求為419,100個單位，政府因而將供應目標定於420,000伙。（資料圖片／盧翊銘攝）

長遠房屋策略｜私營房屋單位供應目標126,000個 公營294,000個

按照《長策》的「供應主導」和「靈活變通」的原則，政府會每年更新長遠房屋需求推算，訂定逐年延展的十年房屋供應目標。房屋局指，據框架推算，下一個十年期，本港總房屋需求為419,300個單位，政府因而將供應目標定於420,000伙。私營房屋供應目標為126,000個單位，公營房屋供應目標為294,000個單位，包括176,000個出租公屋或綠置居單位及118,000個其他資助出售單位。

未來十年公營單位供應主要來自北部都會區、東涌擴展及啟德等

當局指，未來十年的公營房屋單位供應主要來自北部都會區、東涌新市鎮擴展、啟德發展區、公共屋邨重建及其他用地改劃等。當局又指，未來五年期內，房委會和房協的公營房屋預計總建屋量約為176,000伙，包括約103,300個出租公屋或綠置居單位和約72,700個其他資助出售單位。與現屆政府上任時的五年期相比，居屋單位的供應比當時預計的大幅增加約一倍。

私營房屋方面，當局指政府未來十年會有足夠土地滿足目標，除政府賣地項目外，土地來源包括鐵路物業發展項目、市建局及私人發展項目。至於較短期的私營房屋供應，根據最新推算，未來三至四年一手私人住宅物業市場的供應量預計約為96,000個單位。

政府今日公布《長遠房屋策略》2025年周年進度報告，推算下一個十年期，本港總房屋需求為419,100個單位，政府因而將供應目標定於420,000伙。（資料圖片／盧翊銘攝）

房屋局：現階段難估獲認證「簡樸房」量及對「劏房」住戶數目影響

另外，涉及劏房的數字（居住環境欠佳住戶的房屋需求）連續第四年未有更新，維持12.75萬伙。當局解釋，鑑於「簡樸房」規管制度目前尚未實施，現階段難以估算獲認證為「簡樸房」的分間單位數量以及對居住環境欠佳的分間單位住戶數目的影響。故當局採取審慎做法，維持推算，日後會因應「簡樸房」規管制度的落實情況，適時檢視對居住環境欠佳的分間單位住戶數目的影響。