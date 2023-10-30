長策推出十年首無更新劏房數據　稱因無過渡屋情況　社協批解唔通

新一份《長遠房屋策略》今日（30日）出爐，最新推算未來十年總房屋供應目標為43.2萬個單位，較總房需求的42.43萬伙，多7,700伙。不過，房屋局有別於以往慣例，在計算需求時，未有更新劏房戶的數字，僅沿用去年12.75萬伙的水平，並強調統計處最新數據為過渡性房屋推出前，以此推算會「扭曲環境欠佳住戶的房屋需求」。

有關注住屋團體批評，過渡性房屋已非新產物，認為當局已備存足夠數據，將之納入推算方程式，更質疑經濟差致更多人瑟縮劏房，「點解計到（同去年）係同一個數字？」團體質疑政府未有公布劏房數字，是無法解決劏房問題，但同時亦令外界難以掌握整體住屋需求，促請當局盡快交代。



+ 3

局方：免扭曲環境欠佳住戶房屋需求

最新一份《長策》指，當局一般會以統計處的人口普查／中期人口統計數據、分間樓宇單位主題調本及相關趨勢數據，來估計居住環境欠佳住戶的房屋需求，但認為統計的劏房主題數據分別是2021年和2016年的統計結果，是在過渡性房屋推出前進行，未能反映過渡性房屋對減少居住環境欠佳住戶數目的影響。

報告認為，當局需審視過往的估算進法，以免扭曲環境欠佳住戶的房屋需求，故建議維持去年《長策》推算的劏房戶數字，即維持在12.75萬個單位，是自2014年公布《長策》以來，首次未有對劏房情況作出最新估算。

▼施政報告 研究「劣質劏房」定義▼



+ 4

梁文廣：過渡屋杯水車薪致劏房問題無改善？

立法會房屋事務委員會副主席、房委會資助房屋小組成員梁文廣表示，今次是《長策》首次未有更新劏房數據，令今年度的劏房情況變成「空白」，亦令外界難以掌握整體房屋需求，而房屋局已掌握過渡性房屋的供應、入住情況和住戶背景等，相信當局有能力推算過渡性房屋有多大力度紓緩到劏房情況，質疑是否過渡性房屋杯水車薪，致劏房問題仍未能改善，當局才未有公布最新數據。他續指，政府將成立「解決劏房問題」工作組，相信工作組在研究劏房問題時，將會統計整體劏房數據，相信下一份《長策》將會交代最新劏房情況。

施麗珊：可攤開出嚟照估 經濟下行有更多人「跌落劏房」

社區組織協會副主任施麗珊亦表示，過渡性房屋已非新產物，今年只是有較多單位落成，而當局早已備存充足數據，不理解為何有過渡性房屋後，當局便不能再推算劏房戶數據，促請當局將推算的劏房數字連同過渡性房屋數據，「攤開出嚟照估。」

她續指，在經濟下行時會有更多人「跌落劏房」，反問當局「點解計到（同去年）係同一個數字？」她批評現時做法令社會難以掌握劏房的趨勢，更會引起外界猜測，建議當局可繼續推算劏房戶的數目，並同時在報告交代過渡性房屋住戶的背景，令社會有更全面理解。

葵涌劏房街坊會成員吳堃廉亦指，作為關注住屋團體，《長策》推算的劏房數字是其中一個參考數字，若當局不再交代最新推算數字，民間只能靠5年或10年一次的人口普查作為參考，偏離每年的情況，質疑當局可直接或間接取得社會房屋的數字，卻未將之納入計算，更未有公布劏房情況，質疑是如同年度貧窮報告一樣「度掂先做。」

他又指，若當局認為現有推算方式有欠準確，應更新計算方式，並盡快對外公布最新劏房數字，讓外界掌握整體住屋需求。