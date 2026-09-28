外傭最低工資2026｜勞福局稱會考慮僱傭雙方意見 短期內公布結果
撰文：江麗盈
出版：更新：
全港目前有逾38萬外籍家務工（外傭），港府會定期檢討外傭「規定最低工資」及膳食津貼。近月有外傭僱主組織要求凍結外傭最低工資及膳食津貼，亦有外傭工會要求政府參考樂施會生活工資標準，將最低工資由現時的5,100元增至6,172元，膳食津貼則增至3,123元。
勞福局今午於社交平台撰文表示，已經不同渠道收集僱傭雙方對「規定最低工資」及膳食津貼的意見，會充分考慮雙方意見，並以客觀經濟數據為基礎，在各項因素間作出審慎、客觀和平衡的決定，確保任何調整幅度切合實況，並於短期內公布結果。
勞福局指，當局定期檢討外傭規定最低工資及膳食津貼，作出合理調整。按照現有檢討機制，當局會綜合考慮香港的經濟表現、就業情況、物價變動、基層勞工的就業收入變化，以及聘用外傭家庭的住戶收入變化，並會與外傭及僱主團體代表會面，聆聽雙方意見。
檢討膳食津貼水平主要參考與基本食品相關的消費物價指數
至於膳食津貼水平，勞福局指現時絕大部份僱主向外傭提供免費膳食，只有少數僱主選擇支付膳食津貼，在檢討時主要參考與基本食品相關的消費物價指數，並一併考慮僱傭雙方的意見。
就今年的檢討，勞福局稱已經不同渠道收集僱傭雙方對「規定最低工資」及膳食津貼的意見，會充分考慮雙方意見，並以客觀經濟數據為基礎，在各項因素之間作出審慎、客觀和平衡的決定，確保任何調整幅度切合實況，並於短期內公布結果。
施政報告｜政府推外籍家居照顧員至少3年經驗 工資高外傭一兩成施政報告｜試行輸入外籍家居照顧員 據悉無配額 工資或高於外傭外傭六成薪金匯回鄉月剩$2000 組織倡增外傭最低工資至$6172外傭擅取僱主資料借貸 私隱專員自爆曾中招 收財仔「祝福信」三外傭擅用僱主資料借貸遭私隱署發警告信 揭有人曾向4財務借錢李嘉誠基金會夥迪士尼邀2.4萬外傭免費看《反斗奇兵5》 明起登記