外傭最低工資2026｜勞福局稱會考慮僱傭雙方意見　短期內公布結果

全港目前有逾38萬外籍家務工（外傭），港府會定期檢討外傭「規定最低工資」及膳食津貼。近月有外傭僱主組織要求凍結外傭最低工資及膳食津貼，亦有外傭工會要求政府參考樂施會生活工資標準，將最低工資由現時的5,100元增至6,172元，膳食津貼則增至3,123元。



勞福局今午於社交平台撰文表示，已經不同渠道收集僱傭雙方對「規定最低工資」及膳食津貼的意見，會充分考慮雙方意見，並以客觀經濟數據為基礎，在各項因素間作出審慎、客觀和平衡的決定，確保任何調整幅度切合實況，並於短期內公布結果。



2026年9月6日，由不同亞洲國家的移居人士組成的「亞洲移居人士聯盟」呼籲本港外傭最低工資由現時的5,100元加至6,172元。（資料圖片/洪戩昊攝）

2026年8月8日，國際政商勞資事務和諧關愛會、國際家政服務業持續發展聯會、聯同數十位聘請外傭家庭代表遞交意見書，當中包括提出凍結外傭最低工資及膳食津貼的要求。（國際家政服務業持續發展聯會）

勞福局指，當局定期檢討外傭規定最低工資及膳食津貼，作出合理調整。按照現有檢討機制，當局會綜合考慮香港的經濟表現、就業情況、物價變動、基層勞工的就業收入變化，以及聘用外傭家庭的住戶收入變化，並會與外傭及僱主團體代表會面，聆聽雙方意見。

檢討膳食津貼水平主要參考與基本食品相關的消費物價指數

至於膳食津貼水平，勞福局指現時絕大部份僱主向外傭提供免費膳食，只有少數僱主選擇支付膳食津貼，在檢討時主要參考與基本食品相關的消費物價指數，並一併考慮僱傭雙方的意見。

就今年的檢討，勞福局稱已經不同渠道收集僱傭雙方對「規定最低工資」及膳食津貼的意見，會充分考慮雙方意見，並以客觀經濟數據為基礎，在各項因素之間作出審慎、客觀和平衡的決定，確保任何調整幅度切合實況，並於短期內公布結果。