十一黃金周｜入境處料744萬人次出入境　10月3至4日出入境高峰期

今年內地國慶黃金周期間（10月1日至7日），入境處預計約有744萬人次經各海陸空管制站進出香港，當中包括香港居民及訪客。當中，經各陸路口岸進出香港的約有631萬人次，預計陸路出境高峰期為10月3日（周六），出境人次約58.7萬，入境高峰期為10月4日（周日），入境人次約58.6萬。



今年內地國慶黃金周期間（10月1日至7日），入境處預計約有744萬人次經各海陸空管制站進出香港，當中包括香港居民及訪客。（資料圖片／黃寶瑩攝）

羅湖、落馬洲支線、深圳灣管制站料非常繁忙

入境處估計假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有22萬、19萬及15萬人次出入境。

入境處會連同警務處、海關和港鐵在羅湖管制站成立聯合指揮中心，作出相應部署及採取適當措施，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況及有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。

今年內地國慶黃金周期間（10月1日至7日），入境處預計約有744萬人次經各海陸空管制站進出香港，當中包括香港居民及訪客。（資料圖片／鄭子峰攝)

入境處：加開檢查櫃枱

為疏導出入境高峰期間的大量旅客，入境處將於各陸路邊境管制站預先加開更多檢查櫃枱、臨時櫃枱及車輛檢查亭，進一步加強出入境檢查服務。假期期間，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手疏導人流及車流，並會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。

入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。市民及旅客亦可瀏覽保安局推出的一站式過關資訊平台「口岸通」，一次過取得各陸路邊境管制站旅客和私家車過關平均輪候時間，以及港珠澳大橋過境穿梭巴士（金巴）和落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）的平均輪候時間等有用資訊，以便計劃行程及減省等候時間。

今年內地國慶黃金周期間（10月1日至7日），入境處預計約有744萬人次經各海陸空管制站進出香港，當中包括香港居民及訪客。（資料圖片／鄭子峰攝）

現時入境處已在各管制站裝設約800條e-道。為進一步提升旅客通關體驗及效率，入境處已在港珠澳大橋香港口岸離境大堂推出「無感e-道」服務，已登記的合資格香港永久性居民，可透過容貌識別及人工智能技術，以不停頓方式完成自助出境檢查手續，過程中無需出示香港身份證或「e-道」二維碼。