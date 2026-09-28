十一黃金周｜港鐵東鐵9.30起加密班次　高鐵加開往返深圳福田列車

10月1日開始的內地十一黃金周將至，港鐵表示，將加強本地及跨境鐵路服務，其中東鐵綫由本周三 （9月30日）起會一連八天加密早上及晚間部分時段的列車班次。10月1日國慶日，七條重鐵綫列車亦會加密班次，便利乘客參加國慶煙花匯演等活動。高鐵香港段亦會由當日起，連續四天加強來往香港西九龍站至福田站列車服務。



十一黃金周將至，港鐵表示，將加強本地及跨境鐵路服務。（資料圖片／黃寶瑩攝）

東鐵綫由本周三 （30日）起會一連八天加密早上及晚間部分時段的列車班次。（港鐵提供）

10月1日國慶日，港鐵七條重鐵綫列車會在指定時段加密班次。（港鐵提供）

港鐵東鐵綫在周三起，會分別在早上及晚間部分時段加密班次，其中平日金鐘往上水最密3.2分鐘一班車，周六及翌日（10月3日至4日）最密分別3.8分鐘及3.5分鐘一班。至於國慶當日（10月1日），除東鐵綫，港島綫、荃灣綫、觀塘綫、南港島綫、東涌綫及屯馬綫都會在晚上加強服務。

高鐵方面，港鐵與內地鐵路單位協調後，10月1日至4日期間，每日將加開13對來往香港西九龍站至福田站的列車班次。同時，由明天（29日）起連續兩個星期的星期二至星期四，會加開來往西九龍站至北京西站的臥鋪列車。

港鐵指，會密切留意各鐵路綫的營運情況，並按需要實施客流管理措施，維持車站運作順暢。黃金周期間，11個旅遊熱點及口岸車站，包括旺角站、尖沙咀站、羅湖站、落馬洲站及高鐵香港西九龍站等，會安排旅遊大使，協助有需要的乘客。