醫管局回應護士搵工難　稱每年招聘以照顧畢業生為先　但非納所有

港護士人手情況備受關注。醫院管理局總護理行政經理唐華根今日（29日）接受電台節目訪問時指，醫管局現正進行護士招聘工作，首階段已處理約3,000份應屆護士畢業生申請，並已發出約2,200份聘書。隨着多項大型醫院擴建及新醫院項目陸續展開，局方對未來人手需求充滿信心。他又指公立醫院護士離職率已由高峰期的10.9%顯著回落至5.4%，反映各項挽留人手措施已見成效。



醫院管理局。（資料圖片／吳美松攝）

醫務衞生局局長盧寵茂早前指去年約有4,000名護士畢業，當中約3,500人成為註冊或登記護士，而應徵醫管局則有約2,500人。唐華根今早在港台節目《千禧年代》中說，醫管局每年招聘均以照顧當屆畢業生為先。今年6月完成的首輪招聘中，局方接獲約3,000份新畢業生申請，現已發出約2,200份聘書。

唐華根表示，招聘現已進入第二階段，除了讓首輪表現未如理想的應屆生再次申請外，亦會全面開放予有工作經驗的護士投考。

醫管局總護理行政經理唐華根。（資料圖片／吳美松攝）

對於有意見指每年全港有近5,000名護士畢業生，但醫管局每年吸納量似乎有所落差，唐華根回應指，醫管局的需求從非吸納全港所有畢業生，畢業生人手需供應整個公私營醫療體系，包括私家醫院、安老院舍等，亦有部份畢業生未有即時入行：「從來呢，醫管局個需求呢，就唔係去收晒所有全港畢業的人數嘅......個畢業人數係供應全港醫療服務的需求」。

他引述數據指出，公立醫院全職護士人數在2015/16財政年度尾約為24,000人，至2025/26財政年度尾已增至近29,000人，十年間增長近5,000人。他相信隨着啟德醫院服務開始開展，加上威爾斯親王醫院、廣華醫院及聯合醫院等「第一個十年醫院發展計劃」擴建項目陸續完成，公營醫療對護士人手的需求將進一步上升。

目前，公立醫院有約30,000名全職護士，絕大部分屬本地培訓護士，當中只有不足1%屬非本地培訓護士。（醫院管理局提供）

在護士流失率方面，唐華根形容離職率已由過往高位的10.9%大幅降至5.4%。他強調，高流失率非常不健康，因為離職不僅代表少了一個人手，更伴隨着寶貴臨床經驗的流失，局方需要花費大量資源與時間培訓新人。離職率回落反映局方推出的各項挽留人手措施已見成效。

被問及公立醫院對畢業生的吸引力，唐華根認為，公私營市場存在互動。公立醫院主要處理急症及重症，工作壓力較大且需要輪班工作；相對而言，私家醫院的待遇或工作環境壓力，以及安老院舍無需輪班等因素，均會影響畢業生及現職護士的求職選擇。醫管局會在每年招聘前預先評估市場供應及服務發展，制定合適的人力招聘部署。