護士搵工難怎解讀？是結構性錯配？政府：秉持優先聘本地培訓原則

護士畢業生非個別訴說「搵工難」情況持續惹起社會討論，港府也曾反駁聘用非本地培訓護士「搶飯碗」所致的輿論。言論屢激化社會撕裂、傾向工商界的自由黨前黨魁張宇人一句稱「工會分分鐘扮人打電話」引發護士團體不滿。



醫務衞生局今早（29日）發稿稱，政府留意到近日社會就本港護士人力規劃及就業情況有不同意見和討論，並指公營醫療機構在招聘醫療專業人員時，亦一直秉持優先聘用本地培訓人員的原則。政府認為，社會就醫療人力議題的討論應以客觀事實和數據為基礎，以促進理性交流及凝聚共識。



今早，於施政報告電台聯播「烽煙」行政長官李家超訴說護士就業情況的郭先生已強調從沒反對內地仝工的心，也沒歸咎於引入有限度註冊護士。回歸理性，醫務衞生局今早亦指護士人力需求持續存在，亦重申在選擇應徵醫管局註冊護士職位並完成面試或評核程序的申請人當中，約99%獲聘。



在各方似乎也沒有「搬弄是非」下，有分析認為，當中的矛盾應從「結構性錯配」方向解讀。



護士畢業生非個別訴說「搵工難」情況，持續惹起社會討論。(資料圖片)

政府：討論應以客觀事實和數據為基礎 促進理性交流

醫務衞生局今早在新聞稿稱，政府一直以市民福祉和公共利益為依歸，持續檢視本港醫護人力供求情況，並按醫療服務需要規劃護士培訓及人力發展工作，以確保公營醫療系統具備足夠專業人手應付服務需求，而公營醫療機構在招聘醫療專業人員時，亦一直秉持優先聘用本地培訓人員的原則。

政府認為，社會就醫療人力議題的討論應以客觀事實和數據為基礎，以促進理性交流及凝聚共識。

醫管局護士人力需求持續存在

政府指，雖然醫管局護士流失率已由高峰時的10.9%回落至5.4%，但截至目前，醫管局仍有約3,200個護士職位空缺，並持續進行招聘工作，反映公營醫療系統對護士人力仍有實質需求。

政府引數據指，公營醫療體系的護士人手近年持續增加。截至二○一六年三月底，醫管局共有約23,500名護士；至二○二六年三月底，相關人數增至約29,000名，在十年間增加約5 500人（23%），有關增幅反映醫管局一直持續招聘及培訓護士。

政府：非所有畢業生均選擇投身公營醫療體系

政府再引根據相關數據，二○二五年約有4,000名潛在護士畢業生，當中約3力500人成為註冊護士或登記護士。同年應徵醫管局註冊護士及登記護士職位的人數約2,500人，佔當年潛在畢業生總數約60%。有關數字顯示，並非所有畢業生均選擇投身公營醫療體系，部分畢業生選擇於私營醫療機構、安老及復康服務、社區護理機構、保險及健康管理等不同範疇發展。

99.8%在醫管局任職的註冊護士均屬本地培訓

政府指出，公營醫療體系護士人數持續增長、護士職位空缺仍然存在，而在完成招聘評核程序的註冊護士申請人當中約99%獲聘，顯示公營醫療系統對合資格護士一直維持穩定需求。與此同時，約99.8%在醫管局任職的註冊護士均屬本地培訓，反映本地培訓護士仍然是公營醫療體系的核心力量。

私家醫院過去一年護士人手亦一直出缺

據醫務衞生局了解，私家醫院在招聘護士上，亦遇到困難。有私家醫院表示有40個護士空缺，但只有25人應徵，而過去一年，護士人手一直出缺。

政府期望社會各界繼續以事實和數據為基礎，就醫療人力發展及專業培訓交換意見，共同推動香港醫療系統持續發展，為市民提供優質、安全及高水平的醫療服務。

醫務衞生局9月29日稱，社會就醫療人力議題的討論應以客觀事實和數據為基礎，以促進理性交流及凝聚共識。有分析稱，護士學額增與醫療界預算削的失衡，或已引發「結構性錯配」。(資料圖片/梁鵬威攝）

學額增與預算削引發「結構性錯配」

有分析稱，護士畢業生說搵工難、與政府說護士有出缺當中並不一定存在某方說假，造成困局，學額增與醫療界預算削的失衡，或已引發「結構性錯配」。數據顯示，本地護士培訓學額10年間增加近六成至前一個學年的5,000個。同時，在政府削減部門開支氛圍下，醫管局雖沒減資源，但招聘人手也要轉趨審慎，當中涉部份崗位自然流失後不即補回、篩選求職者更為嚴謹等等。

護協曾言，行業現時非全面飽和或缺工，而是面對「錯配」，急症及專科缺乏資深護士，但入門級崗位競爭激烈，而若學額持續高速增長，但市場新增職位追不上，新人的求職壓力只會越來越大。

護協希望當局在護士人手相對充裕時，調整病房的前線護士人數與病人比例，亦建議應調整開支削減機制，分開人手預算，挽留現職護士，降低流失，並增設文職支援崗位，將登記、行政文書工作從護士身上分離，減輕前線護士工作量，長遠宜推廣基層分層護理。

醫院管理局。（資料圖片／吳美松攝）

醫務衞生局局長盧寵茂早前指去年約有4,000名護士畢業，當中約3,500人成為註冊或登記護士，而應徵醫管局則有約2,500人。唐華根今早在港台節目《千禧年代》中說，醫管局每年招聘均以照顧當屆畢業生為先。今年6月完成的首輪招聘中，局方接獲約3,000份新畢業生申請，現已發出約2,200份聘書。

唐華根表示，招聘現已進入第二階段，除了讓首輪表現未如理想的應屆生再次申請外，亦會全面開放予有工作經驗的護士投考。

醫管局總護理行政經理唐華根。（資料圖片／吳美松攝）

對於有意見指每年全港有近5,000名護士畢業生，但醫管局每年吸納量似乎有所落差，唐華根回應指，醫管局的需求從非吸納全港所有畢業生，畢業生人手需供應整個公私營醫療體系，包括私家醫院、安老院舍等，亦有部份畢業生未有即時入行：「從來呢，醫管局個需求呢，就唔係去收晒所有全港畢業的人數嘅......個畢業人數係供應全港醫療服務的需求」。

他引述數據指出，公立醫院全職護士人數在2015/16財政年度尾約為24,000人，至2025/26財政年度尾已增至近29,000人，十年間增長近5,000人。他相信隨着啟德醫院服務開始開展，加上威爾斯親王醫院、廣華醫院及聯合醫院等「第一個十年醫院發展計劃」擴建項目陸續完成，公營醫療對護士人手的需求將進一步上升。

目前，公立醫院有約30,000名全職護士，絕大部分屬本地培訓護士，當中只有不足1%屬非本地培訓護士。（醫院管理局提供）

在護士流失率方面，唐華根形容離職率已由過往高位的10.9%大幅降至5.4%。他強調，高流失率非常不健康，因為離職不僅代表少了一個人手，更伴隨着寶貴臨床經驗的流失，局方需要花費大量資源與時間培訓新人。離職率回落反映局方推出的各項挽留人手措施已見成效。

被問及公立醫院對畢業生的吸引力，唐華根認為，公私營市場存在互動。公立醫院主要處理急症及重症，工作壓力較大且需要輪班工作；相對而言，私家醫院的待遇或工作環境壓力，以及安老院舍無需輪班等因素，均會影響畢業生及現職護士的求職選擇。醫管局會在每年招聘前預先評估市場供應及服務發展，制定合適的人力招聘部署。