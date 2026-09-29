33歲男巴士暈倒亡裁死於自然　司機回廠無巡車　陪審團促加強培訓

33歲男乘客在2025年3月，於61M巴士暈倒後，司機把巴士駛回車廠後，未有檢查上層乘客位。至同日清晨，該巴士再度出車，男乘客才被其他乘客發現。死因裁判官曾慶東今（29日）完成引導後，陪審團退庭商議逾3小時，一致裁定事主「死於自然」。



陪審團亦裁定死者的死因為冠狀動脈粥樣斑塊導致冠狀動脈阻塞，並建議九巴加強對前線員工的安全培訓，亦可與他們定期回顧員工守則，以及優化機制確保巴士司機有巡查尾班車。曾官最後感謝陪審團出席研訊，又稱：「唔好怕做陪審團，都係一件有意義嘅事。」



死者關崇文（離世時33歲）在2025年3月6日凌晨，被發現在61M巴士上暈倒，送往屯門醫院搶救後不治。案件設有三男兩女陪審團，九巴為有利害關係方，事主家屬今列席聆訊。

死者關崇文在西九龍法院的死因庭被裁定死於自然。

早更司機陳永傑稱，他獲乘客告知上層有人暈倒，他又稱車上的閉路電視，未能察看後排位置的情況。(陳蓉攝)

首席陪審團指司機未盡責悲劇可能會重演

首席陪審團員稱，本案可能為單一事件，但是仍有其他類似事件可能會發生，例如可能會有醉酒和失智人士，以及遺棄嬰兒事件。如果上述事件在巴士上層發生，而司機未有盡其職責，則可能會導致悲劇重演。

認為九巴可加強前線員工培訓

陪審團建議，九巴可加強對前線員工的安全培訓，例如可以與他們定期回顧及更新安全指引。此外，九巴可以優化監管機制，定期抽樣巴士的閉路電視片段，以確保司機有盡責巡查尾班車，並定期檢討措施是否有嚴格執行。

曾官指九巴須在3個月內書面回覆建議

曾官指，九巴須於三個月內，書面回覆陪審團建議，並匯報執行進度。官另提及，希望研訊可以令家屬了解真相及釋懷。曾官又向陪審團表示，希望他們可以推廣陪審團制度，又稱：「唔好怕做陪審團，都係一件有意義嘅事。」

曾官指死於自然是其中一個選項

曾官引導陪審團指，事主死因為冠狀動脈粥樣斑塊導致冠狀動脈阻塞，專家亦確認此為自然現象。曾官指，會為陪審團提供「死於自然」的選項，陪審團可基於證供，為本案提出建議。

夜更司機認回廠後未到上層巡查

涉案夜更巴士司機呂自強供稱，案發當天把巴士駛回車廠後，未有檢查上層乘客位，僅在下層大喊：「有冇乘客未落車？」及透過閉路電視檢查上層車廂。他供稱，除非有特別情況如有人嘔吐，否則不會特別檢查車廂。案發後，他被九巴停職兩個月，最終公司要求他自行離職。

九巴工程人員鍾梓建表示，當天見涉案巴士停泊在車廠路口，曾上車把車輛泊回車廠。他稱，除非有特別指示，否則不會清潔全部回廠的巴士。

早更司機發現事主時已沒有反應

早更車長陳永傑供稱，他在2021年10月入職。當天早上七時多，有乘客通知他上層車廂有人暈倒，於是他停車檢查，見事主坐在尾三排，曾拍過其手臂，但對方沒有反應，於是他報警叫救護車。

九巴經理布文彥稱，《車長安全駕駛指引》有列明巴士到總站，車長必須檢查車廂。

衛生署病理科顧問醫生高永富指，，年輕人猝死大多是因為急性心肌梗塞及惡性心律不正，很多時事前並無明顯徵兆。

事主幾乎全數冠狀動脈近八成至完全閉塞

衛生署病理科顧問醫生高永富引述解剖報告指，事主的冠狀動脈有嚴重的粥樣硬化，幾乎所有血管均有近八成至完全阻塞，肺部則有充血及水腫，死因為冠狀動脈斑塊閉塞。

高醫生指，不少人猝死前均沒有明顯症狀，可能僅有輕微頭暈等的不適，可能十多秒內已會休克。在此情況下，黃金救援時間只有約5分鐘，須由患者暈倒起，有人持續為其進行心外壓，直至使用心臟除顫器。若然時間超過10分鐘，則存活的機會極低。