尖沙咀酒吧命案︱兩男女控阻合法埋葬屍體及販毒等3罪　今早提堂

尖沙咀周四（24日）凌晨發生棄屍命案，加拿分道一間「樓上吧」的49歲姓黎男職員懷疑暈倒後，被兩名同事合力用凳搬落樓，放到對面電單車「骨位」，救援人員到場證實事主明顯死亡；警方事後在涉事酒吧檢獲毒品及吸毒工具。



涉案28歲男職員及44歲女職員其後相繼被捕，警方今日（26日）表示，兩人已被暫控合共一項「阻止合法埋葬屍體」罪，以及各被暫控一項「經營毒窟」罪及一項「販運危險藥物」罪。案件已於今日上午在粉嶺裁判法院提堂。



案發後現場所見，該具遺體由帳篷遮掩，警員到場調查。（資料圖片/陳永武攝）

事發於周四（24日）凌晨1時38分，警方接獲28歲姓吳酒吧男職員報案，指其49歲姓黎男同事，在尖沙咀河內道1號對開暈倒。救援人員接報到場，黎男於現場被證實死亡。

警方初步調查後相信，黎男在酒吧內懷疑暈倒後，被一男一女酒吧職員搬至河內道1號對開，女職員其後逃去。隨後人員在酒吧內檢獲約50克懷疑霹靂可卡因、一批懷疑用作吸食毒品的工具及現金約8.2萬元。

警方調查後，以涉嫌阻止合法埋葬屍體、經營毒窟、販運危險藥物及未能出示身份證明文件拘捕吳男。涉案44歲姓張女職員則於同日下午自首被捕。

男死者當時坐在凳上。（資料圖片/受訪者提供）

警員到場調查。（資料圖片/陳永武攝）