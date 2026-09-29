反圍標｜新預審名單明起接受申請　發展局：目標今年年底陸續備妥

政府計劃為有需要進行大型樓宇維修工程的業主提供全新支援服務，包括制定嚴謹的顧問及承建商預審名單，防範圍標行為。發展局今（29日）公布，全新樓宇維修支援服務下三張顧問及承建商「預審名單」明起接受申請，為期四周，至10月27日。發展局局長甯漢豪說，目標是今年年底陸續備妥「預審名單」，明年首季開始為業主進行項目招標。



發展局局長甯漢豪說，目標是今年年底陸續備妥「預審名單」，明年首季開始為業主進行項目招標。（資料圖片／鄭子峰攝）

全新支援服務這套新機制下，將名單拆分為「驗樓顧問」、「監工顧問」及「承建商」三張名單，將驗樓、草擬標書與監工、施工三種角色徹底分開，驗樓與監工職能分拆由不同專業人士擔任，確保權力制衡，避免出現利益衝突。

發展局於9月22日公布並向立法會發展事務委員會闡述將編制這三張「預審名單」，並介紹預審準則的四個範疇，包括技術能力、誠信操守、財務能力和過往表現、兩年一檢，以至其間的除名及暫停預審資格等安排。現階段市建局將協助發展局處理加入「預審名單」的申請，包括統籌有關部門和專業團體協助核對資料。

政府計劃為有需要進行大型樓宇維修工程的業主提供全新支援服務，包括制定嚴謹的顧問及承建商預審名單，防範圍標行為。（資料圖片／方承恩攝）

發展局局長甯漢豪說，發展局會聯同市建局，和相關部門及機構處理申請，目標是今年年底陸續備妥「預審名單」，明年首季開始為業主進行項目招標。

她說，日後只有「預審名單」上的顧問和承建商才能競投透過全新支援服務招標的工程，呼籲業內有心有力的顧問和承建商盡早申請，結合日後為業主招標並評標等優化服務，建立專業、廉潔的樓宇維修團隊，為業主提供優質及可靠的樓宇維修服務，同時讓行業健康發展。