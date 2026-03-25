反圍標｜競委會入稟告維修圍標集團　涉宏福苑等11屋苑$7億工程

競爭事務委員會今日（25日）入稟競爭事務審裁處，向6間業務實體及12名人士展開法律程序，競委會指相關人士涉及一個樓宇維修工程圍標集團，於2022年4月至2023年9月，在至少11個屋苑及的維修工程招標期間，涉嫌從事違反《競爭條例》行為。競委會指相關工程分布港九新界共8個地區，合約合共近7億元，包括去年11月26日發生五級大火的大埔宏福苑。



競爭事務委員會今日（25日）入稟競爭事務審裁處，向6間業務實體及12名人士展開法律程序。

競委會指相關人士涉及一個樓宇維修工程圍標集團，於2022年4月至2023年9月，在至少11個屋苑及的維修工程招標期間，涉嫌從事違反《競爭條例》行為。

涉案11屋苑名單一覽

競委會：搜證顯示野心是佔據全港樓宇維修市場四分之一佔有率

競委會行政總裁畢仲明表示，今日入稟起訴的是一個近年冒起同時非常活躍的圍標集團，在搜證期間，競委會取得該集團的內部通訊，顯示其野心是要利用不法手段，佔據全港樓宇維修市場四分之一的市場佔有率，反映其處心積慮和極度貪婪的心態。

畢仲明：這次入稟只是開始

畢仲明形容，案件成為一個重要的突破點，讓競委會在後續調查中揭發更多圍標集團的存在及手法。今日入稟審裁處，標誌著競委會就樓宇維修的執法工作進入起訴階段，畢仲明強調，這次入稟只是開始，競委會隨後將陸續對不同的圍標集團作出起訴。

競爭事務委員會3月25日入稟競爭事務審裁處，涉及一個樓宇維修工程圍標集團，涉及的11個屋苑包括去年11月26日發生五級大火的大埔宏福苑。圖為宏福苑大火前的原貌（資料圖片/廖雁雄攝）

集團主腦安排預設中標承辦商任「主角」 由當「幫手」承辦商助中標

根據競委會案情，該圍標集團由多個工程承辦商及中間人組成，集團主腦會先物色目標工程項目，並選定集團內其他承辦商入標。這些承辦商會獲安排擔任「主角」、即集團的預設中標者或「幫手」、即負責提供掩護式投標，再由主腦親自或指派其他中間人為它們準備及／或分發入標價格指示（以「功課」作為暗號）。擔當「幫手」的承辦商會依從或參照全部或部分價格指示，並提交標書，從而協助「主角」中標。

競爭事務委員會展法律程序的涉嫌圍標集團12人名單及角色

競爭事務委員會展法律程序的涉嫌圍標集團12人名單及角色。（競委會截圖）

競委會指有合理因由相信，有關行為構成屬嚴重反競爭行為的圍標、合謀定價、瓜分市場，及／或交換影響競爭的敏感資料，違反《競爭條例》下的 「第一行為守則」。

競委會現正向審裁處申請命令，包括：

．宣布6個業務實體及11名人士6違反或牽涉入違反第一行為守則，並向他們施加罰款；

．向6名人士7發出取消董事資格令。

競委會指，由於有個別人士於調查期間，未有遵從競委會的強制權力提供相關資料，可能干犯《競爭條例》第52條及54條所訂明的刑事罪行，競委會已將個案轉介予警方作刑事調查。

此外，競委會發現有涉案承辦商在投標時，簽署了由競委會推出的「不合謀投標確認書」，相關人士有可能因作出虛假陳述而干犯串謀欺詐罪行，競委會將會轉介予有關執法部門作刑事調查。