反圍標｜新預審名單制設四準則　發展局：背景審查可排除不良企業

政府計劃為有需要進行大型樓宇維修工程的業主提供全新支援服務，包括制定嚴謹的顧問及承建商預審名單，防範圍標行為。發展局常任秘書長何珮玲今日（23日）在電台節目表示，將於本月30日起接受顧問及承建商申請加入預審名單，為期三星期，目標於今年底備妥名單，並於明年首季開始為業主提供項目的招標及評標服務。



2026年2月13日，廉政公署就涉嫌貪污的樓宇大維修工程，在全港7個屋苑及大廈拘捕22人。（資料圖片／梁偉權攝）

何珮玲在港台節目《千禧年代》，樓宇維修工程主要分為「驗樓」、「編寫標書及監工」以及「實際施工」三部份，因此預審名單亦相應設有三張，分別針對驗樓顧問、負責標書與監督工程的顧問，以及施工承建商。

對於預審名單的評審標準，何珮玲強調當局會嚴格把關，從技術能力、誠信、財務狀況及過往表現四大方面作系統化評核。

在誠信方面，申請企業過去三年內不得觸犯《防止賄賂條例》或《競爭法》等相關法例，並需通過警方及廉政公署的背景審查，以排除缺乏誠信的企業。她補充，若有申請因背景審查不通過而被拒，當局設有覆核機制，確保對申請人公平。

發展局常任秘書長何珮玲。（資料圖片／黃寶瑩攝）

在專業能力方面，日後負責行使法定職能的專業人士，必須為該公司的董事或全職僱員，將個人專業資歷與公司經營緊密扣連。預審名單每兩年進行一次大檢，要求相關公司重新提交資料作評核。

何珮玲透露，名單目標於今年底陸續備妥，並於明年第一季起正式協助業主進行招標。她特別提醒業界，是次預審申請期僅為三星期，若錯過申請，企業將需要等待兩年後名單再次開放時才能報名。

何珮玲又表示，過去不少希望正當經營的顧問或承建商因市場風氣不良而拒絕涉足樓宇維修，相信透過引入嚴謹的預審準則，配合保安局、民政事務局等政策局的修例與措施，能夠給予市場明確訊號，淨化維修市場環境，吸引更多正當營辦商加入，從而維持具競爭力的投標價格。

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將強制申請政府資助業主採用新預審名單及全新招標評標服務

至於業主的使用權限，何珮玲指日後若業主申請政府資助進行大樓維修，將強制要求採用此預審名單及全新的招標評標服務。當局評標後會提供最多三個得分最高的候選名單，獲資助的業主必須從中挑選其一聘用。

至於非申請政府資助的業主，當局同樣歡迎使用相關服務，但會在選擇最終聘用對象上給予空間，不強制限制在推薦名單之內。對於工程開展後可能出現的超支或表現監管問題，她指出業主與承建商簽約後仍需承擔相應監督責任，但政府日後亦會在中途變更工程費用等環節提供支援。