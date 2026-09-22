反圍標｜推大維修顧問及承建商3張預審名單　加入須符誠信等4門檻

大埔宏福苑去年底發生大火，引發社會對舊樓維修安全及圍標問題的關注。發展局向立法會提交文件，提出雙軌改革舊樓維修制度，除預計於年內向立法會提交《建築物條例》修訂草案外，政府亦將於年底推出全新舊樓維修支援服務。當局宣布將於9月30日起接受顧問及承建商申請加入全新的「預審名單」，招標程序全面引入審查，實施防圍標「強監管」模式，預計明年首季正式為業主進行工程招標。



大埔宏福苑火災揭示本港圍標問題嚴重。（資料圖片／方承恩攝）

發展局向立法會提交的文件顯示，政府將制訂三張「預審名單」，分別涵蓋驗樓顧問、草擬工程標書與監督工程的顧問，以及施工的承建商。日後透過全新支援服務招標的維修工程，業主必須從獲推薦的「預審名單」中委聘專業團隊，並將驗樓與監督工程的職能嚴格分拆，交由不同專業人士擔任，避免利益衝突。

根據文件的議審批準則，申請加入「預審名單」的機構須符合四大範疇的最低門檻，涵蓋技術能力、誠信操守、財務能力及過往表現。在技術能力與資格限制方面，為杜絕「掛單」作業或「只外判不生產」的陋習，申請公司須有獨資經營者、合夥人或董事等主要人員，或簽訂一年以上合約的指定僱員親自履行《建築物條例》的法定職責。

其中驗樓顧問最少須有一名主要人員或指定僱員具備註冊檢驗人員資格；監督顧問則須同時擁有認可人士及註冊檢驗人員資格，並最少聘用兩名全職僱員具備相應技術代表資歷。所有參與顧問及承建商必須獲得或承諾在12個月內取得《ISO 9001》品質管理系統認證，而維修工程承建商的營運資金及業務資本各不得少於20萬港元。

2026年4月5日清明節，在大埔宏福苑封鎖範圍外可見，大維修的棚架及棚網已全部拆除，火燒痕跡更明顯。（資料圖片／鄭嘉惠攝）

在誠信操守方面，當局將以高標準監管，公司及其主要人員、指定僱員與持有逾25%股權的重要控制人，必須通過警方及廉政公署的背景審查，且在過往三年內未曾干犯《防止賄賂條例》、《競爭條例》或虛假文書等誠信相關罪行，當前亦無因相關罪行被檢控，同時公司須參加「誠」建約章2.0。

至於過往表現與安全紀錄，申請公司及其主要人員在過去一年內，不得曾被暫停或撤銷專業資格、因地盤安全罪行被定罪四次或以上、因僱傭相關罪行定罪三次或以上、因聘用非法勞工定罪三次或以上，或曾受相關專業學會或當局的紀律處分，日後業主給予的意見及工程表現評核亦會納入定期考量。

9.30起申請為期3星期 兩年有效期內有剔除機制

當局指，「預審名單」申請期由9月30日至10月23日結束，為期三個星期，並將於今年底陸續備妥名單。機制實施每兩年一次的全面檢視制度，所有公司須重新遞交資料覆核。

在兩年有效期內，一旦名單上的公司或相關負責人干犯誠信罪行被定罪、在申請或投標時提供虛假聲明，或被撤銷專業註冊，將會被即時剔除出名單。若涉及重大地盤安全事故如致命意外、目前因誠信罪行被檢控、工程表現欠佳，或履行職責能力存疑者，當局有權暫停其預審資格，期間禁止參與任何投標，直至能證明具備履約能力為止，不滿結果的申請人可提出覆核，覆核當局的決定為最終決定。

過渡期間，屋宇署將酌情處理已屆限期的強制驗樓通知個案，市建局亦會為相關樓宇提供適切協助，當局預計今年年底正式落實全新支援服務，並於2027年第一季開始為業主進行項目招標，盼從源頭淨化舊樓維修市場生態。