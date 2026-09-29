教局數人頭結果出爐　中學未有校跌殺校網　官津小一按年減逾百班

學齡人口下跌，學界正陷縮班殺校危機。教育局在本月中到公營中小學「點人頭」，當局表示，相比今年3月「開班信」批核的班級數目，公營小學沒有小一班數增減，按《香港01》早前推算淨減班數字，反映小學按年累計淨減125班。



至於公營中學「點人頭」後減少4 班中一。另外，當局指，本學年沒有公營中學的核准中一、中二和中四班數為1班，即未有中學跌入「殺校網」。



教育局今日公布官津校「點人頭」結果。(資料圖片)

教育局9月15日派員到部份公營學校作實地點算學生數目，並核實學校透過電子系統所遞交的學生資料後，確認所2026/27學年的核准班級數目、和教職員編制。

《香港01》早前按《小學概覽》計算，本學年有120間小學在本學年縮減小一班數，合計減少143班小一，扣除加班數目，即淨減少125班小一。當局指，經9月「點人頭後」，相對今年3月發出的「開班信」所批核的班數總和，公營小學沒有小一班數增減，換言之，小學按年累計淨減125班。而本學年獲派0班小一的公營小學數目不變，即維持15間。

至於公營中學方面，相對今年4月的發出的「開班信」班數，則一共減少4 班中一。當局指，2026/27學年，沒有公營中學的核准中一、中二和中四班數為1班，未有學校因未達開辦兩班而需申請發展方案，即未有中學跌入「殺校網」。

7間中學連續兩學年2班中一 日後不能重上三班

教育局近年對中學開班條件「加辣」，其中一項措施是中學若連續兩個學年只獲核准開辦2班中一，第三年起參加中學學位分配辦法時，其開班上限將被限制為最多2班，不得再申請回復3班。當局指，有7間中學於2026/27學年的核准中一班級數目為兩班。