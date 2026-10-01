十一黃金周最新｜至早上10時逾20萬人出入境　約7.4萬內地客抵港

【國慶日／十一黃金周／內地旅客／入境數字】今年內地十一黃金周（10月1日至7日）今日展開，今日以前，已有部份內地旅客提早訪港。入境處數據顯示，今日（1日）截至早上10時，共有20.2萬人次出入境，其中入境有112,153人次，內地旅客有74,515人。十一黃金周出入境數字、國慶升旗儀式、市民享十一國慶優惠實況及晚上國慶煙花消息，持續更新。



▼2026年10月1日中華人民共和國成立77周年香港市況▼

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【2026年10月1日】

【14:30】截至早上10時，入境處錄得約20.2萬人次出入境，出境人次為90,225，當中約6.9萬為港人；入境則有112,153人次，當中內地旅客有74,515人次。

【10：50】入境處數據顯示，周三（9月30日）全日共有461,521人次入境，約13萬是內地旅客，出境有507,020人次，當中香港居民有37萬。

【08：25】正在中國空間站（「天宮」空間站）執行任務的香港首位載荷專家黎家盈在國慶酒會以錄像形式送上祝福與感謝。

▼2026年10月1日金紫荊廣場舉行國慶升旗儀式▼

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【08：00】​升旗儀式開始。

【07：52】​行政長官李家超出席在灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式，並在香港會議展覽中心（會展）大會堂為國慶酒會主禮，慶祝中華人民共和國成立七十七周年。李家超伉儷進場。

【2026年9月29日】

入境處9月29日出入境數據顯示，內地旅客入境錄得105,078人次，出境錄得104,077人次；而去年9月29日（周一）分別是104,955及106,389人次，即今年與去年數字相若。