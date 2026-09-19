猴痘｜25嵗男子確診　潛伏期內曾在香港有多次高風險接觸

衞生署衞生防護中心今日（19日）表示，一名25歲男子確診猴痘，於9月17日接受隔離治療，目前情況穩定。因應近期猴痘個案上升，中心強烈呼籲有高風險性接觸人士（尤其與陌生人士）提高警覺，做好個人防護措施。



衞生署衞生防護中心表示，一名25歲男子確診猴痘，於9月17日接受隔離治療，目前情況穩定。（資料圖片）

曾間歇性發燒、淋巴結腫大 有多次高風險接觸

衞生署衞生防護中心今日（19日）表示，一名25歲男子確診猴痘。該男子於9月2日起間歇性出現發燒，其後出現淋巴結腫大及在生殖器官、腹股溝、臉部及眼瞼位置出現皮疹。他在9月15日和17日分別到東區尤德夫人那打素醫院及伊利沙伯醫院求醫，並於9月17日入住伊利沙伯醫院接受隔離治療。他的臨床樣本經中心公共衞生化驗服務處化驗後，證實對猴痘病毒呈陽性反應。病人目前情況穩定。

中心指，病人於潛伏期內曾在香港有多次高風險接觸，暫時沒有資料顯示上述個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正繼續就個案進行流行病學調查，會設法聯繫曾與他有高風險接觸的人士。中心亦會將個案通報世界衞生組織。

自2022年起至今本港共錄得110宗猴痘個案

中心表示，自2022年起至今，本港共錄得110宗猴痘個案（88宗本地個案和22宗輸入個案），包括上述個案，全部病人均為男性。自今年8月起，本港猴痘個案數字有所上升，截至今日，本年累計錄得26宗個案，包括21宗本地個案及5宗輸入個案，其中17宗為8月以來的新增個案。

近期發現17宗個案有男男性接觸

流行病學調查顯示，近期發現的17宗個案中，患者均報稱有男男性接觸行為，而各病例之間並未發現流行病學關聯。所有患者報稱曾在潛伏期內進行高風險性行為，包括與陌生男士發生性行為，或在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為，其中10宗個案的患者報稱使用交友應用程式尋找性伴侶。

流行病學分析顯示，高風險男男性接觸（包括與陌生男士或多名伴侶在沒有使用安全套的情況下發生性行為）為感染猴痘的風險因素。中心呼籲曾進行高風險性接觸人士，如出現猴痘相關徵狀（例如皮疹、發燒、淋巴結腫大等），應立即求醫。中心已設立猴痘熱線（2125 2373），為相關人士提供健康評估及建議，熱線每日上午九時至下午六時運作。

中心呼籲高風險性接觸人士接種猴痘疫苗

因應近期猴痘個案上升，中心強烈呼籲有高風險性接觸人士（尤其與陌生人士）提高警覺，做好個人防護措施，包括接種猴痘疫苗，切勿與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸。此外，不安全性接觸會增加感染風險。

猴痘疫苗可預防感染和嚴重疾病。衞生署為高風險群組提供接種猴痘疫苗服務，以下高風險目標群組人士可以自願形式接種猴痘疫苗：

曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去十二個月有性傳播感染史；



負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；



處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；及



當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員。

