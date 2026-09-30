消委會．串流平台｜信用卡付款另收1%手續費？三大收費陷阱一文看

【消委會／串流平台／Netflix／Apple TV／myTV SUPER】影視串流平台日漸在香港普及，已成為不少市民觀看電影和劇集的途徑之一。不過消費陷阱無處不在，消委會今日（30日）發布最新一篇調查報告，發現串流平台訂閱服務隱藏三個陷阱，例如若消費者在訂購期限屆滿前取消服務，或收取額外的終止費用；若未及時取消訂閱服務，部份平台將自動續期扣費；若選用信用卡付款，有可能涉及跨境港幣交易費，被收取1%額外費用。串流平台三大消費陷阱及消委會建議一文看。



消委會9月30日發表一篇調查報告《影視串流平台想「點」播就點播？ 訂閱前先看清收費與限制》。（消委會圖片）

最抵基本月費計劃︰Amazon Prime Video約47元

消委會今日發布最新一期《選擇》月刊，其中一篇文章為串流平台的調查報告《影視串流平台想「點」播就點播？ 訂閱前先看清收費與限制》。消委會早前參考第三方市場分析數據和相關報告，選取了11個較常見的串流平台作為調查對象，包括Amazon Prime Video、Apple TV、Disney+、HBO Max、hmvod、iQIYI、myTV SUPER、Netflix、Viu、WeTV及Youku。

消委會表示，消費者在考慮自身需要與訂閱功能之外，也應比較不同計劃的收費，若以各平台基本月費計劃比較，月費最低是「Amazon Prime Video」約47元；月費最高是「Disney+」的88元，價錢相差近一倍。

消委會早前參考第三方市場分析數據和相關報告，選取了11個較常見的串流平台作為調查對象，包括港人常用的Netflix。（網上圖片）

最貴訂購計劃︰myTV SUPER平均月費約190.8元

若只以各訂閱分級的最高級計劃相比，平均月費最低為「iQIYI」的鑽石計劃，平均月費約65.7元；最高則是「myTV SUPER」的「myTV Gold Ultra」計劃，平均月費約190.8元，兩者差距近兩倍。

消委會提醒，各平台計劃所涵蓋的片庫及功能不盡相同，價格比較僅作參考之用，並不代表服務內容完全相若。

若以各平台基本月費計劃比較，月費最高是「Disney+」的88元。（網上圖片）

陷阱一︰若訂購期限屆滿前停用服務 或收取終止費用

消委會又指，不少串流平台的計劃提供訂閱期較長的選項，其年繳計劃較月費平均低約18%，惟部份訂閱計劃的年期較長，若用戶在承諾期內終止服務，商戶或會按照服務條款收取終止費用，包括但不限於「剩餘月份的訂購費用總額」。

消委會列出其中一間串流平台的條款︰「若閣下在最少訂購期限屆滿前，不論因任何原因取消或終止該服務計劃，閣下必須支付最少訂購期限剩餘月份的訂購費用總額。」

消委會建議，消費者不宜單純因費用較低，貿然選擇訂閱期較長的年繳計劃，反而應先評估自身的收看習慣及長遠需求，將承諾期及期內整體支出納入考慮範圍；若只打算短期使用服務或觀看個別節目，更應審慎考慮較長承諾期的計劃是否切合需要，以免增加不必要的開支。

消委會建議，消費者不宜單純因費用較低，貿然選擇訂閱期較長的年繳計劃。（消委會文件截圖）

陷阱二︰未及時取消訂閱服務 部份平台將自動續期扣費

消委會又指，串流服務的訂閱過程看似簡單方便，惟消費者若忽略背後的自動續訂安排及取消時限，便有機會招致額外支出，消委會過往便接獲不少投訴，主要涉及消費者登記串流平台服務後，未有及時取消訂閱，最終被自動續期及扣費等，即使部份個案經調停後成功獲得退款，投訴人仍需花費時間跟進及交涉，造成不便。

換言之，若用戶未有在指定期限前取消訂閱，串流平台將在訂閱期屆滿後自動續訂，從已登記的支付方式扣取費用，另外免費試用的訂閱計劃同樣適用，試用期完結後將自動轉為付費訂閱，實際做法按試用條款而定。

消委會提醒，透過應用程式商店訂閱的消費者，通常可直接在商店或裝置的指定頁面中取消訂閱，但必須要緊記單純登出帳戶、停止觀看影片或移除應用程式，不等同取消訂閱。

若只以各訂閱分級的最高級計劃相比，平均月順最高是「myTV SUPER」的「myTV Gold Ultra」計劃，平均月費約190.8元。（網上圖片）

陷阱三︰信用卡付款或涉跨境港幣交易費 收1%額外費用

支付方式方面，消委會提醒消費者應了解付款時，是否涉及跨境港幣交易費，即使串流平台以港元收費，若商戶或收款機構位於香港境外，發卡機構可能按其收費政策，將交易識別為跨境交易，並收取交易金額約1%的額外費用，實際收費視乎信用卡而定。

消委會續指，由於有關費用通常不是由串流平台直接收取，因此相關支出容易被忽略，盡管每次收費金額不高，但若持續訂閱多項服務，累積起來「小數怕長計」，長遠或增加整體開支。

消委會建議，可考慮使用豁免有關交易費的信用卡或支付工具，也可先了解發卡機構的回贈條款，評估回贈是否足以抵銷有關收費。