消委會推「格價資訊通」APP　涵9網上超市2800貨品　即看五大功能

糧油食品、消費品價格不時波動，「格價」已作為不少市民的日常。消委會早前提升格價網站「格價資訊通」，並推出手機流動應用程式，提供多項新功能，包括產品每100毫升或克的平均價、到價通知、按購物清單格價等。五大焦點功能，一文看清。



消委會早前升級格價網站「格價資訊通」，並推出手機流動應用程式。（消委會提供）

消委會早前升級格價網站「格價資訊通」，並推出手機流動應用程式。（消委會提供）

消委會指，「格價資訊通」涵蓋9間網上超市、健康及美容用品店、化妝品店及藥房共10個類別，約2,800件貨品的價格資訊，供消費者參考。為進一步提升格價體驗，並協助消費者精明消費，消委會已於上月將原有的「格價資訊通」網站升級，推出相關流動應用程式，提供多項實用功能。

熱門、跌價之選

程式有「熱門貨品」、「跌價貨品」等的頁面，一鍵即可掌握不同零售商之間價格差異較大、近期減價幅度較高的貨品，以及季節性熱門貨品的市場資訊。

程式有「熱門貨品」、「跌價貨品」等的頁面，一鍵即可掌握不同零售商之間價格差異較大、近期減價幅度較高的貨品，以及季節性熱門貨品的市場資訊。(程式截圖)

程式有「熱門貨品」、「跌價貨品」等的頁面，一鍵即可掌握不同零售商之間價格差異較大、近期減價幅度較高的貨品，以及季節性熱門貨品的市場資訊。(程式截圖)

程式有「熱門貨品」、「跌價貨品」等的頁面，一鍵即可掌握不同零售商之間價格差異較大、近期減價幅度較高的貨品，以及季節性熱門貨品的市場資訊。(程式截圖)

可設掃貨清單掌握最抵買超市

在各貨品頁面，可按「+購物預算」按鍵將不同貨品加入清單，再按主頁面的「購物預算」按鍵，就可以一次過比較於不同超市購買清單上全部貨品的總價格。

在各貨品頁面，可按「+購物預算」按鍵將不同貨品加入清單，再按主頁面的「購物預算」按鍵，就可以一次過比較於不同超市購買清單上全部貨品的總價格。(程式截圖)

在各貨品頁面，可按「+購物預算」按鍵將不同貨品加入清單，再按主頁面的「購物預算」按鍵，就可以一次過比較於不同超市購買清單上全部貨品的總價格。(程式截圖)

在各貨品頁面，可按「+購物預算」按鍵將不同貨品加入清單，再按主頁面的「購物預算」按鍵，就可以一次過比較於不同超市購買清單上全部貨品的總價格。(程式截圖)

在各貨品頁面，可按「+購物預算」按鍵將不同貨品加入清單，再按主頁面的「購物預算」按鍵，就可以一次過比較於不同超市購買清單上全部貨品的總價格。(程式截圖)

到價提示通知

在各貨品頁面，可按「目標價格」按鍵設置心水價格，當貨品的單價跌至該預設價或以下的水平時，系統會發出通知，幫助把握較佳的購買時機。

在各貨品頁面，可按「目標價格」按鍵設設置心水價格，當貨品的單價跌至該預設價或以下的水平時，系統會發出通知，幫助把握較佳的購買時機。

在各貨品頁面，可按「目標價格」按鍵設設置心水價格，當貨品的單價跌至該預設價或以下的水平時，系統會發出通知，幫助把握較佳的購買時機。

掃貨品條碼知價格

在主頁面的搜索欄旁邊，有貨品條碼的符號，一按即可開啟相機掃描貨品條碼，若網站有收錄該貨品，即會顯示貨品的價格資訊頁面，可即時比對各商店的價格。

在主頁面的搜索欄旁邊，有貨品條碼的符號，一按即可開啟相機掃描貨品條碼，若網站有收錄該貨品，即會顯示貨品的價格資訊頁面，可即時比對各商店的價格。(程式截圖)

認住ⓘ符號即代表有優惠

在貨品分類頁面，只要貨品售價旁有ⓘ符號，即代表有優惠；再進內頁按相關售價，即知優惠詳情。進階可追蹤貨價30天走勢；以及「每單位平均價」（即100毫升或克的優惠價）。

在貨品分類頁面，只要貨品售價旁有ⓘ符號，即代表有優惠；再進內頁按相關售價，即知優惠詳情。(程式截圖)