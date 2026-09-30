新皇崗口岸｜九巴派雙層巴士試路　有信心啟用日即提供服務

新皇崗口岸開通在即，九巴派出兩輛雙層巴士到皇崗口岸公共運輸交匯處試路，行經當局已完成路面改善工程及鋪設防滑物料的巴士上落客處以及轉彎位置，巴士未有出現推頭、甩尾等情況。九巴會測試經驗及有關數據，提供予有關部門參考，又說有信心在政府公布的啟用日當日開始提供服務。



九巴表示，今日（9月30日）派出兩輛雙層巴士到皇崗口岸公共運輸交匯處試路，模擬路線B10及B11在巴士總站的運作，包括停靠及駛離兩條路線在總站內的上落客處。（九巴提供）

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將總結測試經驗和數據 交政府部門參考

九巴表示，今日派出兩輛雙層巴士到皇崗口岸公共運輸交匯處試路，模擬路線B10及B11在巴士總站的運作，包括停靠及駛離兩條路線在總站內的上落客處。

九巴指，當局已於巴士上落客處以及轉彎位置完成路面改善工程及鋪設防滑物料，測試過程中，巴士在這些位置未有出現推頭、甩尾等情況，會總結測試經驗及有關數據，並提供予有關部門參考。

九巴又說，會全力配合新皇崗口岸啟用準備工作，有信心於政府所公布的啟用日期當日開始提供服務。