新皇崗口岸內部實拍揭秘！一地兩檢最快5分鐘通關　附交通攻略

新皇崗口岸，快開了！



據香港特區政府2026年9月16日發布的《施政報告》，重建後的皇崗口岸預計於今年第四季投入服務。

24小時通關繼續保留，「兩地兩檢」換成「一地兩檢」......但對於深港兩地來往的朋友來說，最關心的無非是，過關到底能快多少？

9月19日，深圳市口岸辦組織探營，我們提前走進皇崗口岸，實地看了一遍。

第一感覺就三個詞：更大氣，更絲滑，更貼心。

舊址新樓，更大氣的皇崗口岸

皇崗口岸於1985年動工，1989年貨運通車，1991年客運開通。2003年起，旅檢通道24小時通關，深圳只此一家。

2020年6月23日，皇崗口岸旅檢區開始拆除，在原址上拆舊建新。6年過去，新口岸大樓總算快要開放。

站在樓下抬頭望去，外立面是仿石材質配玻璃幕牆，造型像一隻睜開的眼睛，辨識度很高。

值得一提的是，矗立在聯檢大樓前方的旗杆高度為19.97米，數字對應1997年香港回歸祖國，承載着深刻的時代寓意。其中皇崗口岸這幾個字，跟老口岸一模一樣。

新樓，舊址，老字，皇崗還是那個皇崗。

走進新口岸，第一感覺就是空間大、採光好。這哪是口岸，分明是個機場航站樓。

新皇崗口岸佔地8.75萬平方米，只有老口岸的一半；總建築面積卻做到68.97萬平方米，是老口岸的25.2倍。從單體規模來說，是目前全球最大的陸路口岸建築。

除了造型大氣，設計上也頗有講究。大廳的柱子像花枝往上長，一路延伸到天花板。設計靈感來自深圳市花簕杜鵑，造型寓意「同枝連理、深港繁花」。

如果說天花板是細節的美，那四樓的落地窗就是開闊的美。

一整面玻璃框住外面的天和樓，地面的倒影和窗景疊在一起，像一隻望向城市的巨眼，空間設計和視野都很獨特。

探營當天不少路過的人會停下來，拍兩張再走，有人拍窗，有人拍倒影，有人拍自己。

站在這隻眼睛前面，看到的既是風景，也是深港之間的日常。

一地兩檢，更絲滑的通關方式

從老皇崗口岸過關，最深的記憶莫過於排隊。

當時執行「兩地兩檢」，先在深圳排隊出境，中間坐皇巴接駁，再到香港排隊入境。許多人初次從這裏通關，剛排完深圳的隊，以為快到了，不曾料想，前面還有一條香港的隊，直接兩眼一黑。

後來舊樓拆了，臨時旅檢場地頂上。設計上，每天只有3萬人次，實際單日最高擠到7萬。地方換了，但排隊的感覺沒換。

與之相比，新皇崗口岸的體驗完全不同。

垂直分層，人車分流

新口岸大樓分地下4層、地上5層。

從高到低，L5香港往深圳旅檢層，L4深圳往香港旅檢層，L3深圳往香港車檢層，L2港方非過境交通接駁層，L1香港往深圳車檢層，B1深方非過境交通接駁層，B2預留軌道檢查層，B3、B4地下停車場。

行人、跨境客車、社會車輛、軌道交通，四類動線完全隔離。

以前人車混行，現在各走各的，互不打擾。

最快5分鐘通關

旅檢層在L4和L5，L4是深圳往香港方向，L5是香港往深圳方向。

最大的變化，是通關模式換了。以前「兩地兩檢」，排完深圳排香港。現在改成「一地兩檢」，深港雙方在同一棟樓裏聯合查驗，旅客一次排隊、一次放行。

簡單來說就是，只需掏一次證件，排一次隊就可通關。

據現場講解員介紹，通關時間從原來約30分鐘壓到最快約5分鐘。

具體通關流程，分兩條道。

一條是智能通關，有134條合作查驗快捷通道，採用「三道門」一體化閘機設計。第一道讀取證件，第二道門採集指紋、人臉等生物訊息，第三道為自動放行。全程自助，最快20秒辦完；適合14歲以上、登記過指紋和人臉的常旅客。

另一條是人工通道，共68條。通道採用「背靠背」設計，深港兩邊查驗人員並排而坐。

過關時，只需排一次隊，把證件遞過去，這邊看完直接傳對面，一次完成兩地手續。這條通道適合長者、兒童、行動不便者，也適合攜帶大件行李或需要人工協助的旅客。



新口岸大樓不只是好看，確實變得更加好用。

以前排完這邊排那邊，現在從進樓到出樓，一棟樓裏全辦完。行李多也不怕，路少走了，隊少排了。

從皇崗口岸過關，終於不用再練競走了。

面面俱到，更貼心的皇崗口岸

除了更便捷流暢的通關流程，皇崗口岸還有諸多細節值得一聊。

從樓裏的設施，到樓下的巴士和地鐵，再到口岸周邊。

地鐵直達，灣區樞紐

探營當天，我們從地鐵7號線皇崗口岸站F口出來，走兩步就到了口岸大樓。

等正式開通後，7號線會直接接駁大樓負2層。從地鐵站出來，不用出地面，直接進樓辦手續，颳風下雨也不怕。

未來，這裏會接入更多軌道。

穗莞深城際前海至皇崗口岸段在建，深廣中軸城際、港鐵北環線支線、地鐵20號線還在規劃中。加上現有的7號線，一共5條軌道線路在這裏交匯。

這不只是口岸，更是灣區的城市樞紐。

便捷車檢，人車分離

關於車檢的流程，新皇崗口岸換了方式。

以前開車過關，要停好幾次，兩地海關、邊檢，五道關卡，挨個停、挨個查。現在配置28條「五合一」車輛合作查驗通道。

五家單位的查驗需求，全部集成到同一套設備裏。車輛過第一道閘機時，系統同步讀取車輛和駕駛員訊息，共享給深港雙方，後台自動識別、快速放行。

現場工作人員說：

理論上車只需停一次，後面就像過高速ETC一樣。

車輛通關層設計了夾層，專門做隨車查驗廳。車先停落客區，乘客下車，去查驗廳辦手續，辦完再回上客區登車。

更多細緻的設計

帶娃的、行動不便的、語言不通的，新皇崗口岸都提前想到了。

人流密集區域設有母嬰室，換尿布、餵奶，不用蹲在洗手間；每層都有第三衛生間，空間大，輪椅轉得開。

無障礙電梯、盲道、輪椅租借、應急藥箱，這些也是標配。

口岸各處標識都有中英文，入境大廳還配了智能翻譯機，支持144種語言實時互譯。

過關快當然好，但能讓每個人都過得順暢，才是更難得的。

香港接駁巴士

新皇崗口岸快開了，香港那邊的接駁交通也安排好了。

香港運輸署前不久公布方案，7條專營巴士、6條綠色小巴接駁皇崗口岸。港九新界都能到，白天有班次，通宵也有。

先收藏，開通了直接用。

許多深圳人去香港玩，趕不上其他口岸的關閘時間，心裏都有過那句話：「不急，大不了走皇崗。」舊口岸大樓拆了之後，臨時旅檢場地頂上，這句話還能用。等新樓開了，這句話會繼續用下去。

不過相比從前，如今的新皇崗口岸，不只是口岸。

往南是香港，往北是福田CBD，旁邊是河套深港科技創新合作區。河套中心商業體量約2.2萬平方米，福田還提出打造皇崗口岸跨境免稅城。過關、上班、購物、換乘，人來人往，不只是路過。

以前，皇崗是深夜回家的一盞燈，不管多晚，都亮着。以後，它是一扇面向更大世界的門。（深圳微時光提供）

以前，皇崗是深夜回家的一盞燈，不管多晚，都亮着。以後，它是一扇面向更大世界的門。

導航地址：

新皇崗口岸聯檢大樓-西門：福田區福田街道百合八路

交通方式：

地鐵：深圳地鐵7號線「皇崗口岸站」，從F口出站後，50米即可到達聯檢大樓，未來將從B2層直通關檢大樓，無縫銜接。

公交：可乘坐23路、366路、M169路和N25路抵達皇崗口岸汽車站。

停車指引：港方口岸區不設公眾停車場，跨境私家車不能直接駛入口岸，需要把車停在新田公共運輸交匯處附近的私人停車場，目前大約有500個車位。

開放時間：正式開通日期由粵港兩地政府商定後公布。



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