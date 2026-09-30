環保署推減少使用包裝約章　148企業參與　共減1.3萬噸包裝物料

環保署去年三月推出《減少使用包裝約章》，鼓勵企業重新檢視和減少包裝使用，目前共148家本地及跨國企業簽署《約章》，涵蓋全港約3000個服務和零售點，涉及不同零售和餐飲類別著，參與企業合共減少約1.3萬噸包裝物料用量，相等於約900輛雙層巴士的重量。署方今日（30日）舉行首屆《減少使用包裝約章》頒獎典禮，向75間簽署《約章》、2025至26年度為減少包裝廢物作出卓越貢獻的企業頒獎。



環境保護署今日（30日）舉行首屆《減少使用包裝約章》頒獎典禮，環境及生態局副局長黃淑嫻出席致辭。（政府新聞處）

環境保護署今日舉行首屆《減少使用包裝約章》頒獎典禮，表揚2025至26年度為減少包裝廢物作出卓越貢獻的企業，共有75間簽署《約章》的企業獲獎。

《約章》評審準則包括「包裝減量」、「包裝可回收性」、「重用或回收包裝」、「可持續包裝」及「推動包裝減量」五範疇，設鉑金獎、金獎及優異獎三個級別獎項，獲鉑金獎的包括萬寧、百佳、7-11、OK便利店、屈臣氏蒸餾水、牛奶有限公司等為港人熟知的公司。

環境保護署今日（30日）舉行首屆《減少使用包裝約章》頒獎典禮。（政府新聞處）

環境及生態局副局長黃淑嫻在頒獎典禮上致辭時說，今年是國家「十五五」規劃開局之年，規劃明確提出，要加快經濟社會發展全面綠色轉型，以碳達峰、碳中和為牽引，增強綠色發展動能。

力爭在2035年前實現「零廢堆填」

她續指，《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》也提到環保署將深化都市固體廢物治理體系改革，力爭在2035年前基本擺脫依賴堆填直接處理都市固體廢物，實現「零廢堆填」。

她表示，港府一直積極與業界共同探討和推動減少本港的包裝廢物，並讚揚獲獎企業的努力與付出，強調工商業界積極源頭減廢，是香港邁向「零廢堆填」和碳中和的重要拼圖，並期望有更多企業加入。

環保署除於2025年3月推出《約章》，亦已為八個特定行業，包括超級市場及雜貨店、物流業、電子商貿業、酒店及旅遊服務業、電子產品及電器業、飲品製造業、食品製造業及進口業，制訂《減少包裝及包裝管理實用指引》，並上載至環保署網站供業界參考。