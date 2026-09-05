屹立深水埗大埔道20年明星金閣酒樓9.14結業　街坊不捨形容為地標

屹立於深水埗大埔道與南昌街交界逾20年、被街坊形容為地標的「明星金閣酒樓」，近日傳出結業消息。記者今日（5日）致電酒樓，獲職員證實最後營業日為9月14日。此為明星海鮮酒家集團今年內第三間結業的分店，引來不少街坊在社交平台留言表示感到可惜，亦有人留言籲街坊把握最後機會，前往懷舊一番。



屹立深水埗逾20載的「明星金閣」，職員證實最後營業日為2026年9月14日。（Google地圖截圖）

近日有網民在社交平台「全港店舖執笠結業消息關注組」發文，指深水埗明星金閣酒樓將於9月中旬結業，呼籲街坊把握最後機會前往懷舊一番。記者今日（5日）致電深水埗明星金閣查詢，職員證實酒樓只會營業至9月14日，「做到今個月14號就唔做喇」至於結業原因，職員表示「唔清楚呀，老細話唔做咪唔做囉」。

有網民在社交平台「全港店舖執笠結業消息關注組」發文，指深水埗南昌街明星金閣將於9月中旬結業，呼籲老街坊把握機會前往懷舊。（全港店舖執笠結業消息關注組@Facebook）

明星金閣酒樓位於大埔道與南昌街交界，有逾20年歷史，陪伴區內不少居民，被形容為地標，如今落幕，不少街坊留言表示感到可惜。有老街坊回憶起該處在90年代前身為「迎賓酒樓」，感嘆昔日熱鬧景象不再。另有人留言指近期該酒樓經營狀況不如理想，「星期六日晚市，得一半枱嘅人，點做？」但亦有人表示「早幾個月去排五十張枱搞到要轉場喎」。

深水埗明星金閣酒家9月14日最後營業，有老街坊回憶起該處在90年代前身為「迎賓酒樓」。（Facebook截圖）

由於該個舖位面積大又位置顯眼，有不少人在猜測會由誰接手。有人認為可以開設老人院，但也有人留言聲稱知悉「最新消息」，指該舖位將改由另一品牌酒樓接手，惟消息未經證實。

深水埗明星金閣酒家9月14日最後營業，不有市民稱該舖位將改由嘉年華酒家繼續經營，而兩間酒樓屬同一集團，即「換湯唔換药（藥）」。（Facebook截圖）

明星海鮮酒家集團於2000年創立，旗下擁有「明星海鮮酒家」、「明星海鮮燒鵝專門店」、「明星皇宮」及「明星金閣」等多個品牌，過去以皮脆肉嫩的招牌燒鵝聞名。惟集團近年不斷縮減分店陣容，繼2025年中關閉黃大仙竹園及屯門蝴蝶廣場分店後，2026年3月初及3月中，新蒲崗及觀塘分店亦相繼結業。隨着深水埗店即將走入歷史，這已是該集團在2026年內關閉的第3間分店。