今日新聞8分鐘｜澳洲男持仿製槍被捕｜惠英紅團隊巴黎遇劫

何文田停電｜多幢大廈和酒店受影響 老翁呼吸困難送院 中電搶修

許多網民今日（1日）先後在社交平台發出貼文，表示何文田區內有多幢大廈突然停電，中電職員到場搶修，暫時未知原因，「放假先嚟停電」、「好熱」、「咁大範圍，有排玩，唔知點瞓」。

警星光大道處理案件 保安員走近了解案件資料釀糾紛 涉襲警被捕

今日尖沙咀星光大道發生一宗罕見襲警案。有網民於今日（29日）上載一段短片到Threads，顯示一批警員在處理案件，其間警員與一名在場保安員發生糾紛，最終該名保安員涉嫌「襲警」被捕。

車Cam｜清水灣道七人車逆駕 Cam主扭軚有驚無險：好彩無炒埋隔籬

Facebook群組「車cam L（香港群組）」昨晚（29日）流傳一段影片，長約18秒，可見周日（27日）晚上9時許，Cam主沿清水灣道右線往西貢方向下斜，另一輛私家車則沿左線行駛，途經打鼓嶺新村對開一個右彎時，突有一輛白色七人車逆線行駛，完全沒有煞車跡象，即將迎頭相撞之際，Cam主立即扭左，成功從左線私家車和逆線七人車之間安全穿過，左線私家車、尾隨電單車和Cam主停車數秒才如常行駛。

由於受到七人車車頭燈的影響，車Cam無法拍下七人車車牌，Cam主在文中驚呼「差一秒就gg登出地球，好彩無炒埋隔籬師兄」；同時公開片段，詢問「當時有冇其他車友都影到呢部白色七人車嘅逆線過程或車牌？求車Cam片」。

佐敦澳籍醉男涉持仿製曲尺手槍被捕 反恐特勤隊到場 警持槍戒備

昨晚（30日）10時許，警方接獲途人報案，一名外籍男子在油麻地上海街213號一條後巷形跡可疑，持有疑似曲尺手槍的物品，繼而離開。外籍男子進入佐敦廟街192號一間酒吧，負責人見狀報案。

警方接報後大為緊張，警員帶齊裝備到場截獲該名男子，檢獲一把懷疑氣槍，以涉嫌「管有仿製槍械」罪名拘捕該名36歲男子，案件交由油尖警區刑事調查隊第六隊跟進。

鄧龍威獲釋｜堅持囚26年是一場冤獄 已學懂不再執著：人生本無常

港人鄧龍威在菲律賓涉藏毒案在囚約26年，今年7月底刑期屆滿，在港府及多方協助下，周四（9月29日）在入境處人員陪同下返港。

鄧龍威今日（10月1日）在商台訪問稱，返港數天一直難以安睡，當躺臥床上便浮現過去26年囚禁畫面，形容由炎熱擠迫的鐵架床，轉至如今舒適的環境，巨大反差令感到猶如置身夢境。

鄧龍威堅持被囚26年是一場冤獄，但說學懂不再執著：「人生本無常，既然發生咗呢啲事，改變唔到佢唯有適應佢，有好多嘢真係撐唔過去嘅，但係唔好咁多怨氣。一路諗一路喺度怨呢，做唔到其他嘢，條路行唔到。」

十一國慶酒會李家超主禮：香港公布一五規劃後首個國慶日別具意義

今日（10月1日）是中華人民共和國成立七十七周年，行政長官李家超早上8時出席在灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式，並在香港會議展覽中心大會堂為國慶酒會主禮，慶祝中華人民共和國成立七十七周年。

惠英紅團隊在巴黎塞車遭砸車窗搶劫 急報警向大使館求助

有香港演員惠英紅於今日（9月30日）在微博發文稱，其團隊職員在巴黎被人砸車窗搶劫，包包被搶走，工作人員已第一時間報警並向大使館求助。就在前一日，內地女星萬千惠發文稱在巴黎鐵塔附近被盜，活動過程中拍攝的全部素材跟著相機一起不翼而飛。

杜拜航空喋血案｜以色列：副機師刺機長圖墜機 遭乘客合力制服

韓杜拜航空一班由杜拜飛往特拉維夫的客機9月30日發生副機師刺傷機長、企圖墜機事件。以色列官員稱，乘客及機組人員合力制服副機師，客機安全降落沙特阿拉伯塔布克（Tabuk），乘客其後轉乘另一航班抵達以色列。