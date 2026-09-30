惠英紅團隊在巴黎塞車遭砸車窗搶劫 急報警向大使館求助
撰文：許祺安
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香港藝人惠英紅於今日（9月30日）在微博發文稱，其團隊職員在巴黎被人砸車窗搶劫，包包被搶走，工作人員已第一時間報警並向大使館求助。就在前一日，內地女星萬千惠發文稱在巴黎鐵塔附近被盜，活動過程中拍攝的全部素材跟著相機一起不翼而飛。
惠英紅在微博貼出兩張車窗炸裂的相片，並配文稱：「我們的小夥伴在巴黎機場回市區的高速上，堵車等待時，車被人砸了窗戶，包被搶了！！！」
隨即又提醒網民注意安全：「剛剛跟司機師傅請教了一下，特別提醒在巴黎的同胞們，盡量不要背太昂貴的包包出門，坐車的時候盡量也把包藏起來或者放在座椅底下，不容易被看到的位置！證件銀行卡一定一定放好了！」
惠英紅表示，自己和團隊成員的人平安，只是成員包被搶了：「小夥伴第一時間已報警並向大使館求助，已在安排後續所有事情，感謝關心。」
而就在9月29日，內地女星萬千惠才發文稱在巴黎遇上竊賊，活動過程中拍攝的全部素材跟著相機一起不翼而飛。
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