蔡天鳳案．開案第二天｜蔡失蹤的下午　龍尾村傳來電鋸聲及煮食味

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解，她的前夫鄺港智、前家翁鄺球及前大伯鄺港傑3人被控謀殺和阻止合法埋葬屍體罪的審訊（HCCC 198/2025），，今（2日）在高等法院續審，審訊進入第二天，控方繼續讀出開案陳詞。



控方首天開案時提到，鄺球在事發前租下大埔龍尾村的村屋單位，今天陳詞進一步披露他們之後亦做出一系列舉動，均疑似為殺人計劃作準備，當中包括租車，及買下大量用品，包括電鋸、絞肉機，還有非常大的金屬湯煲，此外鄺港傑曾買下鐵鎚，控方懷疑這是行兇的武器。



控方又指，蔡天鳳失聯前的上午，鄺港傑及鄺港智兩兄弟， 曾在旺角一間星巴克咖啡店會面，閉路電視拍到鄺港傑曾作頭部側向一邊的動作，控方懷疑，那或是模仿蔡被鎚子擊倒後的姿勢。控方又指，蔡失蹤當日下午4時許，龍尾村的單位傳來電鋸聲，隨後有煮食氣味，但控方相信，3名被告無打算吃掉蔡天鳳。



審訊仍在進行，《香港01》會跟進報道。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

庭上早前曾播放蔡天鳳與其母的對話訊息，蔡曾指鄺氏一家忘恩負義。(蔡天鳳IG)

首被告鄺港傑近況，略呈「M」字額。

次被告鄺球，較過往照片消瘦。

第三被告鄺港智。

鄺氏三父子在法庭內分三行坐。

控方指蔡欲賣樓與鄺家交惡

控方日前讀出的開案陳詞指，蔡天鳳為照顧和前夫鄺港智所生的兩名子女，購入加多利山Kadooria的單位。為節省稅款，她讓前家翁鄺球任登記業主。惟蔡天鳳於2022年左右，決定出售加多利山單位。鄺球因此動殺機，並聯同兩名兒子實行殺人計劃，並租用龍尾村村屋以處理屍體。

鄺球買下電鋸膠靴 並有購買湯煲

代表控方的外聘資深大律師郭莎樂（Charlotte Draycott SC）今繼續讀出開案陳詞，指鄺球租用單位後，購買了多項物品，認為他是為日後處理蔡的屍體作準備。他們亦需要用車把物品帶到龍尾。鄺港智遂向友人租車，友人的兄弟最終借了一部私家車給鄺港智。郭莎樂亦讀出多項被告購買的物品，包括指鄺球曾購買電鋸和膠靴。此外，他亦買了湯煲，該湯煲之後盛載蔡的部份屍體。

鐵鎚疑是兇器 照片見蔡下顎裂開

此外，鄺港傑曾於2023年2月15日購買鐵鎚，控方指它可能是行兇的武器，用作在車廂內殺害蔡。該鐵鎚之後在龍尾單位被發現，手柄發現鄺港智的DNA。控方指，蔡頭部的傷勢吻合被鐵鎚襲擊所致。陪審員亦翻看蔡的頭部傷勢照片，控方並指蔡被襲的力度大，她的下顎裂開，控方又指圖片會令人不安，但指陪審團需要看照片。

控方原擬讓陪審員隔着證物袋看鐵鎚，惟法官認為，陪審員需要親手拿着證物以作判斷，法官戴手套觀察後，各陪審員之後亦戴上手套，檢視該鐵鎚，有兩名陪審員並揮動它。

蔡天鳳後父(左)今早有到庭旁聽。(黃偉民攝)

二手雪櫃內有蔡的雙腿

主控期後亦透露，鄺球於同年2月17日，在一間二手電器店內，購入一個二手雪櫃。警方在搜查龍尾村單位時，在該雪櫃內發現包住膠袋，內有蔡的雙腿。

鄺球租用凱旋門單位 控方指是逃走計劃

鄺球在2月18日租用1個九龍站凱旋門一單位，並由一名伍姓女子簽下租約，讓鄺港智在事後匿藏，控方指可見鄺球安排了逃走計劃。而鄺球到該單位「睇樓」時，他亦和鄺港智通電話。

鄺氏兄弟曾在星巴克傾談 疑似模仿鎚擊姿勢

控方指，相信蔡在2月21日遇害，續講述鄺家的行動。當日早上，鄺球去了電訊公司門市購買2張SIM卡，期後卡上驗出幼子鄺港智的指紋。長子鄺港傑則於當天早上接蔡到加多利山，蔡帶2名女子睇樓，鄺港傑隨後在旺角MOKO Mall會合鄺港智。

庭上播放二人在星巴克咖啡店傾談，店內的閉路電視影片，控方指鄺港傑曾作頭部側向一邊的動作，或是模仿蔡被鎚子擊倒後的姿勢。

鄺港智在兄接蔡後中途上車

鄺港智其後前往商場的停車場，將1個白色膠袋放入車內，再在其兄接載蔡後，鄺港智於中途上車。控方續播放蔡的座駕和鄺家借用的車駛入龍尾村的片段，控方指蔡原定下午3時接女兒放學，若非她已遭逢不幸，不會遺下女兒不管，蔡當時或已經被打死或不省人事。

鄺港傑下車後曾拉筋 鄺港智約6分鐘後下車

控方指片段可見，鄺港傑在接載蔡的私家車下車時，曾作拉筋動作，鄺港智則在車廂逗留約6分鐘才下車，下車時已把白色上衣換成黑色。鄺港傑其後抹擦車廂，又把地氈拿走。此外，鄺港傑曾從鄺球的車上拿下一個膠箱，相信用來搬蔡的屍體入屋。

證人下午4時聽到電鋸聲和煮食氣味

控方續指，有證人在4時許聽到電鋸聲和煮食的氣味，控方指出那是鄺氏父子三人處理屍體的過程。控方說，雖然3人烹煮蔡，但不認為三人打算吃了蔡，烹煮只是為了令蔡的肉煮至難以辨認，加入青紅蘿蔔則是為了掩蓋惡臭味。

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