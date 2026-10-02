蔡天鳳案．開案｜租村屋後連日購物　鄺球買碎肉機時亦問碎骨機

名媛蔡天鳳疑遭謀殺碎屍案(HCCC198/2025)，今(2日)繼續由控方讀出開案陳詞，主控官郭莎樂力陳案件涉及預謀，並指出鄺氏三父子，不單在案發數周已在大埔龍尾村租下單位，他們之後購買的一系列物品，亦似乎是為處理屍體的計劃作準備。



主控官透露，他們買下的物品，並不止是刀、大膠箱等，還有巨型金屬煮食鍋，還有碎肉機，更透露他們也曾問過是否有碎骨機賣，但問過價後最終決定不買。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

控方指，次被告鄺球買碎肉機時，也曾問有沒有機器可以碎骨。(資料圖片)

根據控方的資料，鄺球於2023年2月2日租下龍尾村的單位。（陳浠文攝）

鄺球與長子鄺港傑之後的兩個多星期內四出購物。(資料圖片)

2月2日租下龍尾村單位 之後開始購物

代表控方的資深大律師郭莎樂在陳詞時透露，根據蔡的行蹤記錄，相信她於2023年2月21日下午遇害。根據資料，次被告鄺球於同年2月2日租下大埔龍尾村的村屋單位，他與長子鄺港傑之後數天，分頭買下不少用品。

鄺球曾問有無機器可碎骨

郭莎樂指，鄺球在同年2月4日，先買了一張沙發床和椅子等東西，要求送至該單位。他於同月8日，又購買絞肉機和大砧板，他當時更曾問職員，是否有機器可碎骨，但問過價錢後與鄺港傑商討，最後決定不買。

鄺港傑到IKEA買灰綠色膠箱

鄺港傑亦在同月7日至9日購買不少物品，包括廚剪、麻繩、索帶和5對手套，他又在IKEA買了一個有轆的大膠箱、一個灰綠色膠箱，及一些密實袋，警方其後在龍尾村單位的洗手間檢獲一個灰綠色膠箱。

鄺球買電鋸和大湯煲

鄺球在同月10日購入工具如電鋸、鋸片、膠靴，又買了清潔用品和大膠箱，膠箱與之前長子購買的同款，鄺球亦多買了一個大湯煲，相信是用以盛載蔡的殘骸。

控方指一個疑曾用作襲擊蔡天鳳的鐵鎚，鎚柄有第三被告鄺港智的DNA。(資料圖片)

控方指蔡天鳳(左)2023年2月21日由加多利山單位離開後，上了鄺港傑(左)駕駛的汽車，之後便告失蹤。(網上圖片)

購下鐵鎚疑為襲擊蔡的兇器

另外，長子鄺港傑曾在同月15日買下一個鐵鎚，控方認為這是用來襲擊蔡天鳳的兇器。警方事後於龍尾村單位發現該鐵鎚，並在手柄上發現有鄺港智的基因。控方透露，蔡的頭部有疑似被鐵鎚襲擊的傷勢，並相信襲擊蔡的力度很大，令她的下顎裂開。

二手雪櫃放有蔡的雙腳

鄺球於同月17日，在一間二手電器店內購買了一個二手雪櫃，該雪櫃其後被發現在龍尾村的單位，當時雪櫃內有個黑色膠袋，內有蔡的雙腳。

蔡失蹤當天早上鄺球往買電話卡

至同月21日，即蔡天鳳失蹤的一天，鄺球早上買了兩張電話SIM卡，其中一張被警方檢取後，發現上面有其幼子鄺港智的指紋。

蔡失蹤前曾上鄺港傑駕駛的私家車

郭莎樂指，蔡於同月21日下午失聯，根據CCTV的影片，她當日中午時間曾到加多利山的單位，離開時上了鄺港傑所駕的私家車，她曾在下午2時44分向其家姑發送語音訊息，並有發送照片，此後便音訊全無。

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