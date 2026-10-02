外傭最低工資2026．外傭簽約｜10.3起上調至$5220　膳食津貼不變

​政府今日（2日）宣布，本港外籍家庭傭工（外傭）的「規定最低工資」將上調2.35%，由現時每月5,100元增加至5,220元。新的「規定最低工資」水平將適用於明日（3日）起簽訂的所有外傭合約。



此外，根據聘用外傭的「標準僱傭合約」，僱主必須為外傭提供免費膳食。現時絕大部分僱主均為外傭提供免費膳食，但僱主亦可選擇以膳食津貼代替。該膳食津貼將維持不變，為每月不少於1,236元。



​政府今日（2日）宣布，本港外籍家庭傭工（外傭）的「規定最低工資」將上調2.35%，由現時每月5,100元增加至5,220元。（資料圖片）

政府發言人指，政府定期檢討外傭的「規定最低工資」，確保水平符合香港的經濟及勞工市場狀況，並兼顧僱主及外傭雙方的利益。在今年的討中，政府按照既定機制全面考慮一籃子社會及經濟因素，包括香港過去一年的整體經濟表現和勞工市場狀況、短期經濟前景、外傭僱主的負擔能力及外傭的基本生活需要。

今日前簽訂的合約若10.30前送抵入境處可按「舊價」

在檢討過程中，政府亦仔細聆聽僱主及外傭的意見，深入了解各方的關注及建議。經審慎評估及平衡各方意見，並綜合考慮今年的社會及經濟因素較去年檢討時有所改善，政府決定適度上調「規定最低工資」至每月5,220元。此外，政府亦檢視了代替免費膳食的膳食津貼，在參考相關的消費物價指數後，決定水平維持不變。

在今日或之前按現時每月5,100元「規定最低工資」簽訂的外傭合約，仍可於10月30日（星期五）或之前送抵入境處處理。這項安排可讓僱主有充足時間將已簽訂的合約送交入境處，完成申請程序。