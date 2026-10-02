11 SKIES｜陳正思預告變身打造世界娛樂樞紐　有高卡車及港版築地

機管局早前就11 SKIES發展項目與新世界發展（00017）達成協議，明年4月新世界交還航天城11 SKIES項目，並會向機管局支付逾30億元費用。機管局商務執行總監兼機管局附屬公司IEC Holdings Limited行政總裁陳正思今日（2日）更預告，11 SKIES未來將會大變身，除了改名及改外牆顏色，由以往高端零售定位，轉型為打造一座世界級綜合娛樂樞紐，將會有多項水上娛樂及高卡車等，亦會有類似日本築地的直送鮮活市場，增設寵物友善設施。加上佔盡鄰近亞洲博覽館地理優勢，將開拓類似啟德的商圈發展演唱會經濟，預計2028年聖誕前落成。



11 SKIES未來將會大變身，打造成世界級娛樂目的地。（資料圖片/夏家朗攝）

機管局商務執行總監兼機管局附屬公司IEC Holdings Limited行政總裁陳正思。（資料圖片/梁鵬威攝）

SKYTOPIA項目未來將打造成世界級綜合娛樂樞紐。(機管局提供)

新世界與機管局日前達成協議，明年4月交還航天城11 SKIES項目，並向機管局支付逾30億元費用。機管局早前亦宣布，委任機場商務執行總監陳正思，擔任機管局附屬公司 IEC Holdings Limited 行政總裁，負責SKYTOPIA業務發展，包括11 SKIES及遊艇港灣。

陳正思表示，整個SKYTOPIA項目包括11 SKIES未來將會大變身，在減少浪費資源的前提下，內部不會重新裝修，但會改名，不再沿用「11 SKIES」之名，目標是重新打造成一座世界級綜合娛樂樞紐。她指，香港國際機場今年有約7,000萬旅客到訪，包括世界各地的中途轉機旅客，另有多達8,700萬的大灣區旅客，都是重要服務對象。

機管局曾深入訪問了多位包括本地人、內地客和轉機旅客等受訪者，以探討他們對逗留在香港的娛樂等各種需求。她指本地人除了追求性價比，亦着重「人寵共融」，將增設寵物友善設施，相信會有號召力。她續說，雖然港人北上已成常態，但要攜帶寵物北上並非易事，料能吸引一班飼有寵物的消費者。

內地旅客不僅鍾情香港地道風味，亦愛中西文化交融。她舉例指，不少大灣區旅客表達不希望在香港的娛樂設施，與內地大同小異，因為在港收費肯定較內地貴，倒不如留在內地玩便可。他們希望能有好玩又具西方文化風格的事物，這也是香港的特色。轉機旅客則追求身心靈方面 ，因為坐完長途機後，希望紓緩一下。

因此，SKYTOPIA未來是適合不同年齡層，具有本地特色和國際風格，且是集娛樂、身心靈體驗、寵物友善及「搵食」購物於一身的綜合目的地。她說正研究在11 SKIES建設高卡車室內體驗館，嘗試尋找一些國家的賽車品牌合作。另一重頭戲是打造一個類似日本築地的室內直送鮮活市場，每天有新鮮活魚刺身供旅客享用。

陳正思又提到，機管局正邀請不同機構遞交意向書，發展遊艇港灣、酒店及「飛索」等水上娛樂設施等項目，亦計劃打造一個1.2萬平方米的大型廣場，串連750米長的海濱走廊，每周舉辦不同活動吸客，預計2028年會完工，相信會成為除夕倒數熱點。而串連的海濱走廊，會設有小型咖啡店等，供旅客看日落「chill」一下，亦研究未來能否利用長廊發展單車經濟。

此外，11 SKIES毗鄰亞洲博覽館，佔盡地理優勢，兩者建有行人天橋互通，尤其亞博長期辦演唱會都爆滿，而亞博二期擴建工程2028年竣工，內有可容納2萬人的表演場地，相信演唱會可助帶動更多人流。陳正思稱計劃開拓類似啟德體育園的商圈，設有不同品牌和特色的餐廳食肆、酒吧，發展演唱會經濟。

SKYTOPIA還涵蓋藝術方面，今年3月，機管局與營運商Eythos完成SKYTOPIA藝術與珍品倉儲設施簽約儀式。倉儲設施可獨立收藏藝術珍品及價值資產，提供收藏空間及私人鑑賞室，預計2027年年初投入運作，為期6年。

機管局財務執行總監李沛鏗（左）及機管局商務執行總監兼機管局附屬公司IEC Holdings Limited行政總裁陳正思(右)。(機管局提供)

陳正思重申，11 SKIES作為SKYTOPIA整體發展的一部份，冀能為香港打造國際性綜合娛樂樞紐，亦希望它能成為一個平台，讓國家品牌出海，亦為國際品牌更方便走入內地。