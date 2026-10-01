新皇崗口岸｜保安局邀1500「社區人士」10.4參觀　鄧炳強指非壓測

新皇崗口岸據悉最快本月12日通關，1,500名「社區人士」下周日（4日）獲保安局邀請到新口岸參觀。保安局局長鄧炳強表示，希望讓他們體驗及理解的口岸的運作，收集他們的意見，但他稱這次不是演練或壓力測試。



1,500名「社區人士」下周日（4日）獲保安局邀請到新皇岸口岸參觀。保安局局長鄧炳強表示，希望讓他們體驗及理解的口岸的運作，收集他們的意見，但不是演練或壓力測試。（林遠航攝）

新皇崗口岸。（資料圖片／湯致遠攝）

保安局局長鄧炳強表示，為希望開通順利，保安局邀請了1,500名「社區人士」周日參觀新口岸，讓他們體驗及理解口岸的運作，「介紹一下建築怎樣或者有什麼其他方面周邊特色」，以及收集他們的意見，而非演練或壓力測試。他指，「社區人士」是由民政事務總署在各區邀請的市民。

鄧炳強又重申，口岸會在今季內開通，當局在準備好、確認安全後，會盡快開通。早前有參與政府演練的司機發現新口岸路面物料防滑不理想，鄧炳強指有關部門已進行相關措施，他日前曾視察，相信問題已解決。

今日是國慶，飲食界3,800間食肆推出特別優惠，鄧炳強今早到了美孚一間連鎖茶餐廳光顧。（林遠航攝）

今日是國慶，飲食界3,800間食肆推出特別優惠，鄧炳強今早到了美孚一間連鎖茶餐廳光顧。（林遠航攝）

鄧炳強稱愛「茶記」 趁全單七折歎燒鵝、熱奶茶

另外，今日是國慶，飲食界3,800間食肆推出特別優惠。鄧炳強今早到了美孚一間連鎖茶餐廳光顧，其間他與同行人士吃了咖喱牛腩飯和燒鵝，並品嘗了熱奶茶。他感謝商戶提供優惠，又稱自己鍾意到茶餐廳「搵食」，趁有全單七折優惠到場光顧，期望有更多市民外出享用優惠。