香港中醫醫院及中藥檢測中心啓程　李家超：構建中醫藥生態系統

香港中醫醫院和政府中藥檢測中心今日（13日）舉行「旗艦領航 · 聯通世界」啓程儀式，多位國家官員及超過300位本地中西醫藥業界代表和立法會議員等嘉賓出席，行政長官李家超致辭時表示，中醫醫院及檢測中心為香港構建從院校到醫院、從科研到產業，環環相扣的中醫藥生態系統，期望香港中醫藥業界為全人類健康貢獻更多。



香港中醫醫院及政府中藥檢測中心今日舉辦「旗艦領航．聯通世界」啓程儀式。（政府新聞處圖片）

李家超致辭時表示，香港中醫醫院和政府中藥檢測中心正式啓程，為香港構建一個從院校到醫院、從科研到產業，環環相扣的中醫藥生態系統。政府會全力推動中醫藥高質量發展，發揮香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，讓香港成為中醫藥走向世界的橋頭堡，期望香港中醫藥業界在傳承中創新、在創新中發展，為全人類的健康作出更大貢獻。

國家衞生健康委員會主任雷海潮（中）和國家中醫藥管理局局長余艷紅（右）今日（13日）聽取衞生署署長林文健（左）介紹政府中藥檢測中心內的中藥標本。（政府新聞處圖片）

國家衞生健康委員會主任雷海潮稱，國家衞生健康委員會和國家中醫藥管理局全面推進中醫藥在預防、治療、復健和創新、人才培養等方面發揮作用，推進國家醫學中心、區域醫療中心建設中西方醫學並重的融合中心，加強「西學中」人才隊伍建設，深化重大疑難疾病中西醫臨床協作，健全中西醫結合服務體系。

醫衛局盧寵茂教授表示，兩個中醫藥發展旗艦機構於上月起分階段投入服務，有助香港在中醫藥臨床服務、人才培訓和檢測標準等領域進一步發展。他感謝國家衞生健康委員會和國家中醫藥管理局一直以來大力支持香港的中醫藥發展，以及香港中醫藥業界及相關持份者對兩個項目發展的支持。