中藥檢測中心大樓分階段運作　標本館等將免費開放參觀

位於將軍澳的中藥檢測中心永久大樓上月起分階段投入服務，目前標本館、標本實驗室及國際合作培訓中心等均已運作。至於餘下的部分高端實驗室，衞生署助理署長方浩澄預料最快今年第二季投入服務。他又指，未來會開放標本館、實驗室，以及種植涼茶草藥的「神農本草園」，供公眾免費參觀。



政府中藥檢測中心永久大樓已分階段投入服務，包括中藥標本館、標本實驗室及國際合作培訓中心等。（葉志明攝）

中心佔地約17200平方米，具備4組高端實驗室、7間中藥標本館、27間中藥標本實驗室。其中中藥標本館有超過1萬份館藏，亦利用「攝影測量法」製作三維藥材標本圖像，館內有4部展示三維標本的「全息投影儀」。中心室外則設「神農本草園」，種植180種特色藥用植物。

中心室外設「神農本草園」，種植180種特色藥用植物。（葉志明攝）

方浩澄指，中心會與大學合作展開專題研究，亦正與數間大學商討讓學生及研究生使用中心設施，作研究和培訓用途。

他表示，中藥標本館及免費開放參觀「神農本草園」等，將會開放予團體免費預約參觀。由於當中有具毒性藥材，為免影響標本的保存，每團上限25人，中心亦會按公眾需要提供導賞服務。