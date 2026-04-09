中藥材貿易平台成立　冀藉香港檢測認證促中藥材交易標準化助出海

為推動中醫藥走向世界及提升中藥質量，中醫藥全產業鏈香港中心建立「守創中藥貿易平台」，利用香港第三方檢測認證服務，促進中藥材交易規範化和標準化。 全國政協副主席梁振英致辭時表示，國內中藥企業在國際市場上正面臨西方企業挑戰，籲各界捍衛中醫藥事業，冀新平台可協助企業出海。



「守創中藥貿易平台」啟動禮今日（9日）舉辦，全國政協副主席梁振英與南沙會場以視像致辭。（林子慰攝）

梁振英：國家「十五五」規劃要求提高中藥質量

「守創中藥貿易平台」啟動禮今日（9日）舉辦，全國政協副主席梁振英表示，國家「十五五」規劃要求提高中藥質量，為配合國家發展策略，平台將致力推動中藥材交易集中化、標準化、透明化。

他指出，中醫中藥正面對西醫西藥的激烈競爭，國內中藥材產業亦面臨西方企業在中成藥市場的激烈競爭。他又表示，有好藥材才可以有好中醫和好成藥，有好市場才可以高效可信地買到好藥材，冀望平台得到大家重視關心和支持

平台運行「企業對企業」的電子商務模式 出售中藥材必須先檢測合格

為了掌握中藥發展在定標定價的話語權，該平台運行「企業對企業」的電子商務模式，並與獨立第三方非營利機構香港標準及檢定中心合作，所有在平台出售的中藥材必須先檢測合格，實現「優質優價、可溯可查」。

「守創中藥貿易平台」啟動禮今日（9日）舉辦。（林子慰攝）

高永文：平台3月至今交易額逾1000萬元人民幣

食物及衞生局前局長高永文表示，平台自今年3月底起試營運，現時有逾40個常用中藥材品種及70多個批次的供應，初步交易額逾1,000萬元人民幣；另外目前分別有約100間供應商及90間採購商，企業全部來自内地及香港。他說，未來冀招攬更多不同國籍的採購商，幫助内地中藥材供應商出海。

高永文又指，平台將線下交易轉移至線上，減少批發中介環節，讓產地與生產加工企業直接對接，並透過香港的法律及檢測體系保障交易公平性。高永文強調，香港隊中藥材的檢測標準嚴謹，冀未來可將相關標準推廣至全球，掌握行業發展主動權以及話語權。