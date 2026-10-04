孫玉菡：外籍家居照顧員最快明下半年試行　料工資貴外傭一至兩成

《施政報告》提出引入外籍家居照顧員。勞工及福利局局長孫玉菡指，預計明年可試行，初步設想照顧員最低工資會較一般外傭高一至兩成，並會要求他們來港前上認證課程及參與考核。



至於同樣在《施政報告》提出的「社區照顧者飯堂」，孫玉菡指，不少有心人士已提出希望捐助，預期不少青少年服務中心可以變身為社區飯堂。



《施政報告》提出，參照現有輸入外籍家庭傭工制度，試行輸入具備較高護老技能培訓水平及經驗的外籍家居照顧員。（資料圖片）

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片／湯致遠攝）

外籍照顧員須上課程並通過考核

《施政報告》提出，參照現有輸入外籍家庭傭工制度，試行輸入具備較高護老技能培訓水平及經驗的外籍家居照顧員。勞工及福利局局長孫玉菡今日（4日）出席電視節目《講清講楚》指，各個欲參與計劃的地方，都無課程可完全符合香港的要求，當局會委派香港專業機構，去當地設計、認證課程，預計課程最少150小時，內容會較外傭現時接受的急救、協助服用藥物等課程為高階，並須通過考核。

至於工資，孫玉菡表示已「摸過底」，初步評估最低工資會較一般外傭高一至兩成。薪酬加幅則要再構思，但初步會考慮扣連現時外傭的調薪制度，惟加薪幅度未必較一般外傭更高。孫玉菡又相信，外籍家居照顧員不會和本地保健員「搶飯碗」，因照顧員屬於具備專業護老技能的家傭，不會和在院舍及機構工作的本港員工有衝突。

香港仔街坊福利會賽馬會綜合服務處目前正試行「社區飯堂」 。（勞工及福利局圖片）

香港仔街坊福利會賽馬會綜合服務處目前正試行「社區飯堂」 。（勞工及福利局圖片）

社區照顧者飯堂反應熱烈 不排除利用空置街市

《施政報告》亦提出，會在綜合青少年服務中心非繁忙時段推出「社區照顧者飯堂」，為獨居長者、雙老家庭、殘疾人士等提供廉宜營養飯餐。孫玉菡說，目前沒有定下相關目標，但公布政策後，不少有心人士已提出想要捐助，預期不少青少年服務中心可以變身社區飯堂。

被問到會否加入日間暫託服務，他說未必會將服務稱為「暫託」，但有此意味。他解釋，香港仔試點已類似暫託，照顧者吃飯前後共可逗留約兩小時休息。至於會否延長服務時間，他說會再考慮，但如果有需要人士想留在中心更長時間，而中心亦可配合，只要用好地方，支援廣大照顧者便可。他又指，不排除將空置街市變為社區飯堂。