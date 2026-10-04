茶果嶺村將清拆｜開記協和冰室破例不休假　老闆難忘日本客食到喊

為配合政府興建公營房屋計劃，擁有逾300年歷史的茶果嶺村即將面臨清拆。隨着當局陸續展開收地程序，村內居民近期相繼搬出，多間店舖亦陸續拉下大閘結業。其中屹立村內逾七十載的「開記（協和）冰室」，於今日迎來最後一天營業。



《香港01》記者到場視察，發現店內座無虛席。老闆鍾生接受訪問時稱，自己是第三代老闆，在店內度過了45個年頭，今日他將打破以往假日休息的慣例，承諾「今日唔計時間，做晒所有客為止！」，為這間充滿人情味的傳統冰室畫上圓滿句號。



鍾生是開記協和冰室第三代老闆，已在店舖度過45個年頭，稱冰室有逾70年歷史。（方承恩攝）

開記協和冰室的歷史可追溯至1950年代，至今已有70多年歷史。鍾生表示，他是冰室的第三代老闆。當年由他的父親斥資數萬元將第一代老闆的「開記」頂手，父親經營了20多年後，再由鍾生接棒並經營至今45年。

談及冰室為何會加上「協和」兩個字，鍾生透露背後藏著老一輩的營商智慧，他指加上「協和」二字是為了向外界清晰交代店舖已易手「無加兩個字呢，如果上手呢搞出債務呢，咪搵我哋囉；加多兩個字落去，人地睇到換咗第二個老細啦，就唔使問啦。」鍾生笑言，這個決定省卻了許多不必要的麻煩。

鍾生稱，他們的西多士則用上三塊麵包，中間夾滿花生醬。由於極受歡迎，冰室每日單是製作西多士便要消耗十多條麵包，甚至需要安排一名員工全日專職負責油炸。（方承恩攝）

堅持獨家傳統手工菜 招牌三層西多士、陳皮紅豆冰網上爆紅

鍾生續指，冰室多年來堅持製作傳統手工菜式，如鹹菜豬肉、梅菜扣肉等，由於坊間罕見，一直深受食客歡迎「我哋自家手藝嚟㗎，人哋無，我哋做呢啲。」而近年在網絡上聲名大噪的，要數其招牌西多士及紅豆冰。

他稱坊間的西多士通常只用兩塊麵包，而他們的西多士則用上三塊麵包，中間夾滿花生醬「我地啲西多士呢，個個食到呢都豎起兩隻手指公㗎！」由於極受歡迎，冰室每日單是製作西多士便要消耗十多條麵包，甚至需要安排一名員工全日專職負責油炸。另外，冰室內的陳皮紅豆冰，鍾生亦自豪地形容是「獨一無二」。

回顧45載不捨與街坊日常閒聊 最難忘有日本客食到落淚

回顧45年的冰室歲月，鍾生與街坊建立了深厚感情「幾十年，大家嚟到有傾有講啲街坊得閒傾下偈囉。」其中最令他難忘的，是一位日本女遊客。鍾生憶述，該名日本遊客今次光顧時，竟對冰室的美食與氛圍感動得流下眼淚，甚至不願離開，而她今日亦特地前來光顧「嚟到食到呢唔肯走呀，流眼淚喊添；今次第二次返嚟食呀日本妹，40幾年來都未見過咁嘅人！」

鍾生是開記協和冰室第三代老闆，已在店舖度過45個年頭，稱冰室有逾70年歷史。（方承恩攝）

豁達面對收地結業言休 四子女捧「鐵飯碗」無意接手

面對政府收地而被迫結業，即將邁入80歲的鍾生表現得相當豁達。「政府要收，你想留都留唔住嘅，都上咗年紀啦，子女十幾年前已經叫我退休。」他透露，冰室日常主要由他與太太親力親為打理，由於四名子女都擁有「鐵飯碗」的穩定工作，加上餐飲業每天需工作十多個小時極為辛勞，因此從未要求子女接班。「你叫佢坐十幾個鐘都頂唔順啦，後生仔。」

今天是冰室的最後一日。鍾生表示，以往逢星期日及公眾假期冰室都會休息，但今日將不設關門時間，堅持招待完最後一位客人才正式拉下鐵閘。「今日唔計時間，做晒所有客為止，我地應承咗，講過算數。」他又稱冰室結業後便不打算再工作，將會正式退休。