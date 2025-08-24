茶果嶺村下月清拆　70年士多成聚腳點　村民留守盼親身告別城中村

茶果嶺村清拆在即，地政總署要求餘下920戶村民於下月12日前遷出。距離死線還有半月，有村民螞蟻搬家似的將傢具從小巷裏逐一搬出，也有村民和商戶打算留守到最後一刻，見證這條百年城中村的最後歲月。



開業70年的德記棧士多今日（24日）依舊營業，店主張美華如常與街坊熟客談笑風生，逗逗捉老鼠立功無數的兩隻小貓。離別在即，她感嘆「政府話要（拆）就要㗎啦！你同佢鬥呀？」部份村民已獲安置於油塘的公屋屋邨，惟仍然掛念村內的人情味和舊居，希望留到遷出當日，親身告別這條孕育他們的城中村。



茶果嶺村清拆在即，地政總署要求餘下住戶於下月12日前遷出。（廖雁雄攝）

地政總署指，已於6月12日根據《土地（雜項條文）條例》張貼通知，要求受第二階段工程影響的約920個住戶，於9月12日前遷離。（廖雁雄攝）

位於藍田和油塘之間的茶果嶺村是香港市區現存3個的寮屋村之一，政府2019年提出重建，並會在今明兩年分階段清拆。地政總署表示，受第一階段影響的114個住戶已全部遷出，餘下920個受第二階段影響的住戶，則需在下月12日前遷離。

距離搬遷死線還有半個月，村外掛起數張橫幅，村内多戶已人去樓空，有村民正在收拾行裝，準備搬家。

村外的欄杆掛有幾張橫幅。（廖雁雄攝）

有村民正在搬家。（廖雁雄攝）

張美華70年代嫁來香港，與丈夫住入茶果嶺村，並在此經營士多。（廖雁雄攝）

馬來西亞華僑嫁入村 經營士多50載

座落茶果嶺村福德祠旁的德記棧士多今日依舊營業，各樣零食飲品羅列在店前。75歲的店主張美華笑說，這些都是店内僅剩的貨物，如果賣不完就拿回家給子女吃。

張美華是馬來西亞華僑，1973年嫁來香港，與丈夫住入茶果嶺村，並接手經營德記棧士多。士多舖位原本在村內鄰舍輔導會附近，至1983年茶果嶺發生火災，他倆將士多搬至現址。數年前張美華丈夫離世，剩下她一人獨力打理店面，與街坊聊聊天。

德記棧士多是不少街坊的聚焦點。（廖雁雄攝）

士多裏一櫃一物 盡見街坊情誼

德記棧士多是不少街坊的聚腳點，每日下午常常有人坐在士多外的木凳上聊天。張美華說有些村民就算已經搬走，仍會不時回到茶果嶺村與街坊朋友重聚聊天。

士多內的冰箱和櫃子是村民之間情誼的最好見證，很多都是街坊早年搬家時遺留給他們的。人情味濃，鄰里感情深厚，成為茶果嶺村一道美麗風景。

以前大家食盆菜，一擺就擺幾十圍，一係就燒嘢食，一係我呢到打邊爐，好開心。 德記棧士多店主張美華

張美華養了兩隻小貓。（廖雁雄攝）

其中一隻牛奶貓，因嘴角斑點尤如一粒癦，被街坊改名「陳同佳」。（廖雁雄攝）

告別茶果嶺村 光榮退休

德記棧士多收養了兩隻小貓，一隻是牛奶貓，因嘴角有一團酷似癦的黑點，被街坊改名「陳同佳」；另一隻狸花貓名叫「媽咪」。張美華指，茶果嶺村有老鼠，平時靠兩隻小貓「各顯神通」，趕走偷吃零食的老鼠，「咩工具都冇咁勁，養隻貓最有用！」

茶果嶺村清拆在即，張美華說已經為兩隻貓找好之後的歸宿。她雖對老鋪感不捨，但只好接受，「政府話要（拆）就要㗎啦！你同佢鬥呀？」如今她兩個兒子已4、50歲，她打算離開茶果嶺村後便正式退休「70幾歲人，我都光榮退休啦！」

尹先生認為隨著街坊陸續搬走，茶果嶺村漸失人情味。（廖雁雄攝）

村民獲安置油塘公屋單位 仍念村中情

60歲的尹先生與張美華相識已久，他在茶果嶺村土生土長，小時候就讀村内的四山公立學校，形容村内人情味濃厚，惟隨著不少街坊陸續搬離，村變得越來越冷清「𠵱家冇曬街坊感覺，清拆走曬搬曬」。他獲安置於油塘一個一人公屋單位，面積約百多尺，比村內單位小，而且要交租，「我間房已經大過間屋啦。」

嚴先生的祖父母在茶果嶺村落地生根，他形容該村養育了他家四代人。（廖雁雄攝）

60多歲的嚴先生指，其祖父母在茶果嶺村落地生根，該村養育了他家四代人。他形容茶果嶺村人情味濃厚，與左右鄰里朝夕相對，關係有如兄弟，在其他地方亦難以複製重現。他及兩名子女獲安置於3個油塘公屋單位，他對安置方案感到滿意，但仍然不捨得舊宅，打算留守至死線的最後一日。

政府要你走，你無辦法。 茶果嶺村村民嚴先生

茶果嶺村於2025年9月12日倒數告終。（廖雁雄攝）

地政總署指，已於6月12日張貼通知，要求受第二階段工程影響的約920個住戶，於9月12日前遷離。地政總署指，截至2025年7月底，已完成約740宗申請，當中約420個住戶已「上樓」或獲特惠補償；約130戶已獲確認初步合資格，尚待房協／房委會審批及進行編配；其餘190戶不符合安置補償資格。

署方指，正積極處理餘下約110宗申請，另約70個住戶未配合署方進行資格審核。

部份住戶已經遷出，地政總署禁止他人擅進。（廖雁雄攝）