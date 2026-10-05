MOLLY 20周年｜設計師與學生共創3米畫：Molly倔強似港人不怕失敗

香港設計師Kenny Wong（王信明）創作的Molly今年誕生20周年，55款不同造型的Molly過去數月在信和集團不同商場展出。信和集團日前邀請20位修讀視藝科的學生，各自為Molly進行造型設計，將作品拼貼於維港背景畫上，形成一幅闊達3米的集體創作。王信明表示，Molly擁有倔強的性格、不怕失敗，與香港人不屈不撓的精神相似，「邊度跌就邊度起返身，呢啲係一個最似香港人嘅地方」。他鼓勵有志投身創意行業的年輕人，勇敢將內心創作畫出來，毋須聽太多外界意見。



信和集團邀請20位修讀視藝科的學生，各自為Molly進行造型設計，將作品拼貼於維港背景畫上，形成一幅闊達3米的集體創作。（梁鵬威攝）

王信明在其創作上簽名。（梁鵬威攝）

王信明表示，Molly誕生20周年，如同女兒一樣伴自己成長。他自言小時候非聰明的小朋友，「曾經有好長嘅時間被定義」，希望透過創作勉勵有相似經歷的小朋友，任何人都有自己發光的時間。他指，Molly發展至今，隨著年齡成長，其造型、髮型都有所改變，最新一系列的Angry Molly產品，展現其不開心的一面，希望教導小朋友不開心是正常情緒。

王信明與20位修讀視藝科的學生，各自為Molly進行造型設計。（梁鵬威攝）

至於與信和集團合作展出Molly，王信明指，純粹藝術無商業介入容易流於「柴娃娃」，商業手段能放大活動規模，讓更多人關注。他提到，在戶外擺放大型裝置時，最大挑戰在於要確保安全，要讓參觀者快樂地和雕像互動。

王信明說，Molly與他一樣，擁有倔強的性格、不怕失敗，與香港人不屈不撓的精神相似，「邊度跌就邊度起返身，呢啲係一個最似香港人嘅地方」

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王信明認為，Molly與他一樣，擁有倔強的性格、不怕失敗。（梁鵬威攝）

展望未來20年，王信明希望人們不是叫他Kenny老師，而是Kenny爺爺，「我覺得好溫暖，因為可以喺一個自己出生嘅地方，做到佢哋唔同年代嘅童年情意結。」

隨著人工智能發展迅速，王信明認為聰明的設計師會借助媒體高速發展，只要人一直釋放自己的想法，便永遠是AI的主導者，呼籲大眾應永遠清晰地認知心中所向。

王信明為背景畫設計的Molly造型。（梁鵬威攝）

信和集團首席商務總裁蔡碧林指，過去數月將55隻模型在全港多個旗艦商場，包括中港城、荃灣、屯門、奧海城等以不同主展出。是次特地安排中學生與王信明接觸，期望讓性格內斂的學生有機會展現創意。她期望透過一系列活動將藝術「落地」，讓社會及青年知道自己也有機會成功，培育更多本土創作人才。