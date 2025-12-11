Labubu、monchhichi、Molly……想買搪膠公仔與盲盒做聖誕禮物，本週五至週日（12月12日至14日）記得去灣仔合和酒店16樓參加香港大型潮流玩具展《Amazing Toy Show 2025》！今屆展會匯聚超過100個本地及海外頂尖玩具品牌，當中香港大師Kenny Wong最新力作Angry Molly 限量300隻成為最搶手注目玩具。最早慧眼力捧Labubu 的 How2Work 舉行Labubu回顧展。



今年《Amazing Toy Show 2025》的吉祥物陣容別具巧思，集香港與泰國文化結合 發仔、Elfie 與 Badmeaw 化身「劉備、關羽、張飛」 三結義領銜登場。

集香港與泰國文化結合 發仔、Elfie 與 Badmeaw 化身「劉備、關羽、張飛」

Kenny Wong 最新力作 Angry Molly 限量多少隻?

經典角色Molly設計師Kenny Wong為今屆展會帶來全新造型Angry Molly，手持低音電結他、態度鮮明。這款特別版限量300隻，保留角色一貫的神秘魅力之餘，更加入強烈的個性張力，必定成為粉絲爭相搶購的焦點。

Kenny Wong為今屆展會帶來全新造型Angry Molly，手持低音電結他、態度鮮明。

Kenny Wong為今屆展會帶來全新造型Angry Molly，手持低音電結他、態度鮮明。

How2Work福袋每日限量多少個?

人氣單位How2Work推出的限量福袋每日僅限量120個，以先到先得方式發售。福袋內容驚喜十足，包含部分未於香港發售的商品。展位亦將展出 Labubu 卡第一代、第二代的回顧 系列，並帶來第三代卡牌的首次公開亮相。

人氣單位How2Work推出的限量福袋每日僅限量120個

鐵人兄弟25週年有哪些紀念商品?

今年迎來創作旅程25週年的鐵人兄弟、ThreeZero及首次參與的Hot Toys同場亮相。ThreeZero與Hot Toys特別為鐵人兄弟製作25週年紀念Figure。鐵人兄弟更首發與日本威士忌品牌KOI限量推出100支的特別版威士忌，並由書法藝術家青山不墨題字。

今年迎來創作旅程25週年的鐵人兄弟、ThreeZero及首次參與的Hot Toys同場亮相。

今年迎來創作旅程25週年的鐵人兄弟、ThreeZero及首次參與的Hot Toys同場亮相。

Soap Studio燦子限定有哪些款式?

Soap Studio今年帶來ATS限定「經典燦子坐姿人偶」以罕見乖巧姿態亮相，眼神暗藏靈氣。「燦子吐彩虹人偶」以創作靈感爆發為主題，七彩流動的彩虹象徵喜悅與靈感迸發，更獲選為官方門票設計。

Soap Studio燦子限定有哪些款式?

Amazing Card 全球首發有什麼特色?

主辦方Amaz推出的全新「Amazing Card」系列以「藝術家聯名系列」為核心概念，首波邀請全球14位知名藝術家共同創作。每張卡牌皆由藝術家親自設計與簽名限定版，將藝術價值與遊戲樂趣合而為一，成為收藏家爭相入手的焦點。

主辦方Amaz推出的全新「Amazing Card」系列

除了搪膠還有機械人玩具賣？

首次亮相的機甲展《Amazing Mecha Fest 2025》，全面呈現跨界潮玩與收藏文化的多元面貌。當中包括香港大廠Threezero的產品，以及品牌發起人鋒哥的「Q版替身」Z3R0-san🫶

Amazing Toy Show 2025

展期：12月12日 至 12月14日

時間：中午12時至晚上8時舉行

週六和週日晚上6時半後免費入場／11歲或以下人士免費入場