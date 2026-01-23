MOLLY 20周年限定八達通！天使造型＋雙LED發光　1.24起預訂必搶

為慶祝《MOLLY 20周年特展 · 香港站》於1月24日至2月10日在香港西九文化區舉行，八達通卡有限公司（八達通）特別呈獻全新小天使MOLLY珍藏版八達通，以及MOLLY PARADE手機八達通卡面及App主題。這個雙重藝術系列結合「光」與「創意」元素，讓MOLLY粉絲於生活中體驗閃耀動感與藝術魅力。



小天使MOLLY珍藏版八達通 閃耀登場

小天使珍藏版八達通首次採用雙LED燈設計，呼應展覽「光」的主題，在閃爍燈效下綻放夢幻光芒。設計以「天使MOLLY」為靈感，展現她純真、閃亮又充滿想像力的特質，象徵希望與溫暖的光芒。每次拍卡時，MOLLY身旁的兩顆LED燈會隨感應亮起，讓日常出行化身一場小小的藝術體驗。

小天使MOLLY珍藏版八達通為成人版，售價港幣158元（不設按金及儲值額）。顧客可於2026年1月24日上午10時至2月23日下午5時期間，透過八達通App及港鐵網上商店（MTR e-Store）預訂。經八達通App訂購的客戶可享免郵費優惠，每位八達通銀包客戶限購兩張，勢必成為MOLLY粉絲必入手的收藏珍品。

MOLLY大巡遊手機八達通卡面及App主題，以巡遊為概念，展現MOLLY換上多款造型歡慶20週年的繽紛場面。

MOLLY PARADE手機八達通卡面及App主題 同步推出

另外，八達通亦會推出全新的MOLLY PARADE手機八達通卡面及App主題，以巡遊為概念，展現MOLLY換上多款造型歡慶20週年的繽紛場面。用戶每次付款或打開八達通App時，都能與MOLLY一同感受歡樂與藝術交織的氛圍。

MOLLY PARADE手機八達通卡面及App主題售價港幣18元，2026年1月24日至3月22日期間於八達通App的「八達通卡面商店」發售，適用於所有在iPhone及Apple Watch及Android裝置上的八達通客戶。卡面及主題購買日起有效期為三年。

收藏與實用兼備 讓MOLLY點亮每個生活瞬間

小天使珍藏版八達通及MOLLY PARADE手機八達通卡面系列，完美結合八達通一貫「實用、方便、好玩」的品牌理念與MOLLY的創意藝術，為香港粉絲帶來獨一無二的收藏體驗。讓MOLLY伴你同行，點亮生活每一刻。

（資料由客戶提供）