馬年｜Molly 20周年55造型穿梭城市　中港城展7米騎師雕像迎新春

香港設計師 Kenny Wong（王信明）創作Molly今年誕生20周年，由信和集團與POP MART合辦的大型藝術企劃《Molly閃耀之旅-追蹤星光軌跡》 將於信和集團旗下的中港城、屯門市廣場、奧海城、荃新天地、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場、黃金海岸商場和利東街舉行。



明日（3日）起，55款不同造型的Molly將在城市中等待與大家邂逅，與觀眾一同穿梭有趣又熟悉的場景。當中，尖沙咀中港城將展出目前全香港最大的7米高Molly 20周年雕像，該款雕像為騎師造型，配合馬年主題。



中港城將於維港海景前展出20款Molly周年紀念版造型雕像。（夏家朗攝）

王信明是一名本地設計師，曾任香港專業插畫師協會副會長。他與2006年創作出Molly，設定為一個才華橫溢的小畫家，靈感源自他在籌款活動時遇到的一名同名小女孩作畫時的專注神態。

展覽由中港城出發，除了7米高的Molly 20周年雕像外，亦於維港海景前展出20款Molly周年紀念版造型雕像。

中港城將於維港海景前展出20款Molly周年紀念版造型雕像。（夏家朗攝）

信和：關注本地IP創作潛力

信和集團首席商務總裁蔡碧林指，IP經濟蓬勃發展，不少本地IP更成功走向國際，今次展覽注入香港獨特的在地元素，希望觀眾欣賞作品創意與美學的同時，亦能感受到屬於香港的文化韻味。她亦期待在未來，能夠為更多本地創作者提供靈活的舞台，引領他們走向更廣闊的國際市場。

POP MART相關負責人亦指，Molly在香港誕生，承載著這座城市的活力與想像力。他們希望透過信和集團的網絡，更有效地將香港的IP文化展現給市民及旅客，讓大家親身感受到這份源自本地的創作力量與吸引力。

中港城將展出目前全香港最大的7米高Molly 20周年雕像，該款雕像為騎師造型，配合馬年主題。（夏家朗攝）

可於八大商場蓋印及獲專屬貼紙 完成星光護照

信和集團商場特別推出活動專屬的《MOLLY 閃耀星光護照》，S+ REWARDS會員憑8點數即可換領。於八大商場指定禮賓處出示星光護照，即可於護照上蓋印及免費獲得專屬貼紙一張，集齊貼紙即可完成星光護照。