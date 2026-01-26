MOLLY 20周年全球巡展首站登陸西九文化區　珍貴手稿原畫限時展出

2026年1月24日至2月10日，MOLLY 20周年全球巡展首站在香港舉行，展覽由泡泡瑪特（POP MART）與香港藝術家Kenny Wong共同策劃，以「一顆不變的星」為主題，回顧了MOLLY 20年的發展歷程。泡泡瑪特還攜手香港旅遊發展局，為MOLLY舉辦一場大型生日慶典，讓MOLLY的足跡遍布香港多個重要地標。



MOLLY由王信明（Kenny Wong）創作，是泡泡瑪特旗下經典IP，在全球擁有超高人氣。自2006年誕生至今，MOLLY不斷探索多元化表達，延展出SPACE MOLLY、BABY MOLLY、ROYAL MOLLY、ANGRY MOLLY等不同的形象。

展覽現場有多個MOLLY 雕塑。（林芷瑩攝）

MOLLY之父Kenny Wong。（林芷瑩攝）

展覽還原了藝術家工作室場景。（林芷瑩攝）

展覽搭建以SPACE MOLLY為主題的視覺空間。（林芷瑩攝）

Kenny 在展覽現場的書桌上畫出MOLLY。（林芷瑩攝）

特展以五大章節梳理了MOLLY的成長軌跡，包括講述MOLLY誕生之初的故事，呈現手辦從概念到成型的過程，環形展廳展示了MOLLY自2016年至今的經典系列手辦，並搭建以SPACE MOLLY為主題的視覺空間。

展覽更還原了藝術家工作室場景，公開Kenny自2006年以來的珍貴手稿與原畫，包括為20周年特別創作的作品《不變的星》，讓觀眾近距離感受創作過程中反覆斟酌和打磨的細節。

環形展廳集中展示了MOLLY自2016年至今的經典系列手辦。（林芷瑩攝）

展覽公開了 Kenny 自2006年以來的珍貴手稿與原畫。（林芷瑩攝）

展覽公開了 Kenny 自2006年以來的珍貴手稿與原畫。（林芷瑩攝）

展覽期間，Kenny親臨現場與粉絲們互動。他表示，「縱使我們相隔20光年，但我相信只要大家一直向前走，沿途都是我們最期待的風景。很高興今年能和這麽多粉絲一起為MOLLY慶生，回望她一路走來的二十年。希望未來MOLLY能繼續連接我們，照亮我們，始終陪伴在大家身邊，守護那份最初的真心與勇敢前行的力量」。

展覽還原了藝術家工作室場景。（林芷瑩攝）

Kenny 在展覽現場畫出MOLLY。（林芷瑩攝）

位於藝術公園海濱草坪的 SPACE MOLLY 大型雕塑。（林芷瑩攝）

除了展覽，泡泡瑪特還攜手香港旅發局，讓MOLLY的足跡遍布香港。1月18日起，MOLLY 20周年主題藝術裝置陸續設在中環碼頭、西九文化區、啟德體育園、北角東岸板道、西貢海鮮街等五大地標。1月30日起，ANGRY MOLLY主題裝置將入駐香港星光大道。

本次特展從香港出發，開啟為期一年的全球巡展，未來將陸續抵達上海、北京等更多城市。