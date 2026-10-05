希愈胚胎組織調亂｜管理局滿意突擊視察結果　准明起全面恢復服務

中環「希愈生殖醫學中心」（HEAL Fertility）今年5月發生兩宗人工受孕胚胎活檢組織樣本調亂事件。人類生殖科技管理局今（5日）舉行特別會議，指經實地考察後，確認中心已落實補救及改善措施，批准中心明（6日）起全面恢復17項治療服務。



衞生署表示，因應管理局批准中心恢復服務，已解除早前暫停中心接受生殖科技程序新症的指令，該中心由明日起可全面恢復接收生殖科技程序新症。



希愈生殖醫學中心。（資料圖片 / 林振華攝）

管理局自7月8日起暫停中心17項可提供之治療服務中的14項，只保留三項與配子或胚胎儲存有關的服務，並成立調查委員會調查事件。

完成調查後，局方於9月3日召開特別會議，審議調查報告及中心牌照事宜。當時局方接納調查委員會指事件的主要成因或涉及個人蓄意不法行為，並認為該中心在事件發生後的整體表現及運作安排仍有改善空間，遂要求中心改善。

管理局9.22再突擊視察 信納中心已按要求完善內部樣本處理流程

管理局於9月22日再派員到中心進行突擊實地視察，檢視中心各方面的改善措施，並於今日舉行特別會議表示，滿意並信納中心已根據管理局的要求，完善內部樣本處理流程、加強員工培訓，並提升實驗室的管理及保安系統，包括加裝閉路電視和生物信息認證系統，以及改善辨識樣本的系統等。

另外，胚胎活檢組織樣本調亂事件主要涉事人員經從中心離職，中心已重新招聘人手並提供培訓。經詳細審視相關報告及視察結果後，管理局批准中心由明日起恢復正常運作。管理局表示，將繼續密切監察該中心的表現，以保障尋求人類生殖科技服務的人士可持續獲得安全而高質素的服務。

希愈早前發生兩宗人工受孕胚胎活檢組織樣本調亂事件，被揭其送往中大診斷中心的9個胚胎活檢組織樣本中，有8個樣本不屬個案父母。事件經警方調查，懷疑一名中心工作的馬來西亞籍女員工抽取樣本時出錯，並企圖以謊言蓋過錯失，她7月下旬錄取警誡口供翌日離港返回馬來西亞，目前正被通緝。