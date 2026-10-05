啟德醫院「街症」照X光暫須往他院　院方：短期內推同院檢查安排

啟德醫院今（5日）起分階段投入服務，家庭醫學綜合中心率先運作，原定月底始會開放X光診斷等服務。

今早，有市民因心口痛到啟德醫院家庭醫學綜合中心的家庭醫學診所求診、俗稱「排街症」，醫生建議照X光，但由於啟德醫院家庭醫學診所與其他家庭醫學診所一樣，不設X光放射檢查設施，他最後決定改往伊利沙伯醫院排期，形容是浪費時間。

啟德醫院所屬的醫管局九龍中醫院聯網發言人回覆《香港01》指，由於啟德醫院家庭醫學綜合中心位於啟德醫院，院方未來會簡化流程，安排院內同一座大樓接受檢查，有關安排將於短時間內推出。



啟德醫院今日起分階段投入服務。（湯致遠攝）

上午11時多，啟德醫院外的小巴站有不少人尚在摸索不同線路。（湯致遠攝）

啟德醫院的電腦掃描、超聲波檢查、X光服務原定10月底開放

啟德醫院早前指會以循序漸進的方式開展首階段服務，今日開放家庭醫學中心，10月底將會開放外科等專科門診、抽血服務/化驗樣本收集處、診斷及介入放射科（電腦掃描、超聲波檢查、X光）等。

不願上鏡的陳女士因胸骨發炎求診，上月致電預約獲安排今日的啟德醫院家庭醫學診所門診。她大讚啟德醫院的效率極高，早上9時到達後，由見醫生至拿藥過程僅需一小時，加上醫院剛開幕人流較少，整體診症流程非常順暢。

不過，陳女士指，診症時醫生建議她進行X光檢查，但因家庭醫學診所不設X光放射檢查設施，最終只能轉往伊利沙伯醫院排期。她續指，由啟德醫院往伊院暫無直接到達的交通工具，形容浪費時間、「除咗交通之外，樣樣都好好」。

院方稱開院初期有彈性安排 病人有困難可向家庭醫學診所職員提出

啟德醫院所屬的醫管局九龍中醫院聯網發言人回覆《香港01》指，家庭醫學診所一般不設X光放射檢查設施，如病人需要進行X光檢查，診所一般會轉介病人到就近的公立醫院接受服務。一般而言，如病人臨床判斷為急症，需要即時進行放射檢查，中心會轉介病人到急症室接受治療，確保病人可得到最適切治療。

發言人又指，由於啟德醫院家庭醫學綜合中心位於啟德醫院，院方未來將會簡化有關流程，診症後需要進行放射檢查的病人，可以安排院內同一座大樓接受檢查，有關安排將於短時間內推出。院方亦會在開院初期作出彈性安排，如病人在放射檢查排期方面遇到有任何困難，可向診所職員提出，院方會提供適當的安排。